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全台暫置垃圾花12年去化 環團：不該再花心力放在末端焚化與SRF

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣垃圾問題未解，許多縣市深陷「垃圾山危機」，環境部表示，暫置垃圾預估要2036年才能全數去化。圖／聯合報系資料照片
台灣垃圾問題未解，許多縣市深陷「垃圾山危機」，環境部表示，暫置垃圾預估要2036年才能全數去化。圖／聯合報系資料照片

因各焚化爐整改，許多縣市深陷「垃圾山危機」，由於各焚化爐整改，一般廢棄物暫存量已從2018年的21萬公噸，增至去年的84萬公噸，暫置垃圾預估要2036年才能全數去化。對此，看守台灣協會今聲明，與其耗時、花錢興建焚化等末端處理設施，把心力放在焚化爐與SRF，不如把有限資源、人力從末端轉移到源頭，推動源頭減量，同時做好資源回收與廚餘回收。

對於暫置垃圾問題，環境部長彭啟明昨於立院衛環委員會說，目前全國有24座焚化廠正在升級整備，預計每年可處理廢棄物總量能約650萬噸，加上正在興建的5座，預計2027年29廠總處理量能可達每年700萬噸，最快2036年可將這84萬噸暫置垃圾完全去化。他也指出，短程將協調各縣市推動固體再生燃料（SRF）的廢棄物循環；中程則提升焚化爐處理量能，長程則預計今年底推出「資源循環法」草案，讓廢棄物轉廢為能。

對此，看守台灣協會質疑，必須費時12年才能去化84萬噸的暫置垃圾，且短中長程政策規劃都強調焚化/SRF，等於延續前環保署長張子敬時代復活的焚化政策，讓垃圾山堆得越來越高、越來越多，焚化爐/SRF熱處理設施才有正當性蓋得越蓋越多，焚化爐設備商、興建商與操作商才能賺得越來越多？

看守台灣協會進一步批評，燒垃圾排放二氧化碳、戴奧辛、重金屬、製造有毒灰渣，發電效率比燃煤還差，汙染排放比燃煤還嚴重，這樣的轉廢為能是淨零碳排解方？把資源燒掉，讓大量開採、大量生產、大量消費的線性經濟可以持續，是循環經濟、零廢棄？

再者，看守台灣協會指出，我國目前不只24座焚化廠，自2018年左右起，已有台東焚化廠整改重啟，還有桃園觀音焚化廠、花蓮台泥垃圾氣化爐完工營運，已增加1100噸/日的處理量能，以每年操作330天計，等於新增焚化量能達每年36萬噸；另外還有循環署與經濟部聯手推動、想要吸納可燃事廢的SRF處理設施，處理量能也將近每年30萬噸，為何增加了近70萬噸這麼多的處理量能後，環境部還無法解決嚴峻垃圾危機？

協會質疑，環境部是否沒有總量管制政策，任由事廢大幅成長？是不是優厚的再生能源躉購費率、廉價的處理費，吸引了不肖業者以產品之名進口國外廢塑膠製成SRF來燒？是不是因為源頭減量、循環利用等施政力道不足，才讓許多原本可避免產生或可回收的生活垃圾跑到焚化爐？

看守台灣協會認為，與其投入大筆經費，擴張焚化處理量能，倒不如好好控管源頭；即使要取得焚化處理量能來解決垃圾危機，最快的也不是蓋焚化爐，而是在全國範圍內大力推動源頭減量，同時做好資源回收與廚餘回收。

看守台灣協會表示，焚化等末端處理設施的設置經費昂貴、興建耗時，環境影響也由在地社區承擔，是本質上的不公不義，容易遭受到抗爭，呼籲新上任的環境部長，不要再把心力放在焚化爐與SRF，而是把有限資源、人力從末端轉移到源頭，比照菸蒂成立全國減廢大聯盟，讓每個民眾都能快樂愛地球。

SRF 廢棄物 焚化爐

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