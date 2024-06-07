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台鐵10日、11日加開4列次自強號 8日起開放訂票

中央社／ 台北7日電
國營台灣鐵路股份有限公司發布新聞稿說，為提升端午節疏運，10日到11日加開4列次自強號，包括東部幹線花蓮=樹林2列次及西部幹線七堵=彰化2列次，8日凌晨0時起開放訂票。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
國營台灣鐵路股份有限公司發布新聞稿說，為提升端午節疏運，10日到11日加開4列次自強號，包括東部幹線花蓮=樹林2列次及西部幹線七堵=彰化2列次，8日凌晨0時起開放訂票。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿說，為提升端午節疏運，10日到11日加開4列次自強號，包括東部幹線花蓮=樹林2列次及西部幹線七堵=彰化2列次，8日凌晨0時起開放訂票。

台鐵表示，其中東線列車都是半直達列車，台北=花蓮僅需2小時19分內可到達；西線列車為直達列車，台中=台北僅需1小時53分。

台鐵說，8日凌晨0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻即日起可於台鐵官網（https://www.railway.gov.tw）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵 花蓮

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