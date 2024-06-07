台鐵10日、11日加開4列次自強號 8日起開放訂票
國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿說，為提升端午節疏運，10日到11日加開4列次自強號，包括東部幹線花蓮=樹林2列次及西部幹線七堵=彰化2列次，8日凌晨0時起開放訂票。
台鐵表示，其中東線列車都是半直達列車，台北=花蓮僅需2小時19分內可到達；西線列車為直達列車，台中=台北僅需1小時53分。
台鐵說，8日凌晨0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻即日起可於台鐵官網（https://www.railway.gov.tw）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言