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嘉縣山區大雨落石泥流 縣道159甲路段暫封閉

中央社／ 嘉義縣7日電

嘉義縣山區因連續大雨，造成落石不斷，今天在台3線300.89公里處、中埔路段因大雨造成土石流交通一度阻斷；竹崎鄉光華村縣道159甲40至43公里處因有巨大落石，暫時封閉路段。

嘉義縣政府表示，山區因連續大雨，造成竹崎鄉光華村縣道159甲40至43公里處邊坡落石不斷，還有巨大落石滾落道路上，基於行車安全，傍晚5時起至明天上午6時，暫時封閉路段。

縣府指出，中埔鄉中崙4號橋上游，因連續大雨發生土石流，下午4時許土石泥流已漫流至台3線4號橋，公路局雲嘉南區養護工程分局派員封閉台3線中崙4號橋附近路段，並於外圍警戒。

雲嘉南區養護工程分局表示，台3線300.89公里處（中埔鄉中崙4號橋）路段，因大雨造成土石流交通阻斷，曾文工務段派員於土石流路段前後警戒，並調派機具清理，已於晚上6時左右恢復通車。

曾文工務段呼籲用路人，豪雨過後，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板，注意行車安全。

土石流 落石

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