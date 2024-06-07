馬來穆斯林導遊愛台灣：今後要讓小孩也說中文

「我今後一定要讓小孩會說中文」，以華語文獎學金赴台學習中文的馬來穆斯林導遊安妮莎喜歡電視劇、流行歌曲，曾演唱「天黑黑」得獎，她特別感恩台灣政府，開啟兩國的溝通橋梁，擴大她的文化視野。

台灣與馬來西亞交流密切，2019年雙邊互訪人次達83萬，其中馬來西亞赴台旅客有53萬7692人次，為東南亞來台的第一大入境市場。2023年赴台人次已恢復到接近2019年的9成，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後東南亞最重要的客源市場。

對台灣有深厚感情的安妮莎（An Nisa）是推動大馬穆斯林旅客赴台探索台灣多元文化的幕後重要推手。

甫完成祈禱的安妮莎今天接受中央社專訪表示：「台灣提供的華語文獎學金使我眼界大開，讓我認識台灣是一個很棒的地方，台灣與大馬都是擁有多元文化的國家，兩者的文化其實沒有那麼大差別。」

她說，學習中文雖是認識台灣的敲門磚，但最初契機是父母的用心栽培。馬來西亞教育制度裡除印度與馬來學校外，也有多數華人選擇就讀華校，她父母認為學習中文非常重要，在她年幼懵懂之際即送到華人學校就讀，因此開啟對中文的啟蒙教育。

安妮莎認為，由於母親是老師，父母周遭很多朋友是華人，如果通曉中文不僅有利於訊息交換，對找工作更如虎添翼。小學6年的時光讓她充分沉浸於中文世界，中學階段被父母送到宗教學校就讀，「有將近7年時間沒有說一句中文」，因為宿舍裡全都是馬來人，沒有一個華人。

安妮莎雖暫時中斷在學校的中文課程，卻對中文未曾忘情，取而代之的學習媒介是觀看在大馬流行的台灣電視劇。

她說：「台灣戲劇在大馬非常受歡迎，我在中學階段特別喜歡看愛情故事，諸如『流星花園』等戲劇，從電視劇的中文字幕學習台灣人講話的方式與辭彙。」

安妮莎透過生活中的學習讓她覺得與台灣愈來愈近，一切彷彿是那麼地親切，更能感受到正體字的美麗，尤其從看電視劇過程中去學習並感受台灣的人、事、物。她利用每兩星期回家休假購買中文雜誌機會認識台灣，從中學習更深的中文詞藻。

對於台灣使用的正體字，安妮莎認為，雖然大馬習慣使用簡體字，但自己不會發生字體轉換上的困難，反而更能藉由不斷練習而精進對中文的學習。

安妮莎在馬來西亞的大學畢業後，2019年申請到台灣華語文獎學金赴高雄的中山大學深造中文，如今她是馬來人中少數能用流利中文溝通的穆斯林。

談到中文學習，安妮莎鼓勵有志學好中文的馬來朋友不妨多聽台灣流行歌曲，從優美弦律之間、從哼唱中可以領略中文歌詞之美，諸如炎亞綸等歌手都是她最喜歡的台灣明星。

值得一提的是，安妮莎非常喜歡「天黑黑」等台語歌，閒來無事還會哼兩句「天黑黑，要落雨，阿公仔舉鋤頭要掘芋」歌詞，字正腔圓的台語讓當時在國立中山大學就讀台灣同學驚豔不已。

她積極參與學校活動，更在外國學生歌唱比賽時演唱台語歌「天黑黑」，勇奪第三名，「這雖已是2019年的事，但還覺得就好像在今天才發生一樣」。

談到台灣美食更是難以忘懷的記憶，安妮莎說，台灣的美食多到說不完，但她最喜歡吃豆花與珍珠紅茶，有趣的是，台灣每家店有不同的風味和口味，讓她的美食地圖多得不得了。

由於長期以來對台灣的接觸與了解，安妮莎返回大馬之後在旅行社工作，身兼導遊與領隊職務，希望把台灣美食與山川美景介紹給馬來穆斯林朋友。因為多數馬來穆斯林對台灣仍不夠了解，她要把阿里山、日月潭或苗栗山城美景與更多馬來人共享，讓他們將視野拓展到台北之外的台灣各縣市。

新婚不久的安妮莎牽著先生的手靦腆地告訴中央社記者，她非常喜歡台灣，也熱愛中文，將來生下的小孩一定要學中文。

安妮莎利用觀光署吉隆坡辦事處行銷台灣觀光品牌3.0 「TAIWAN - Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限）的台灣旅展（Taiwan Travel Fair）中和馬來穆斯林分享台灣的美好與人文風情，無疑成為最鮮活的台灣觀光代言人。