增肌減脂這樣做！6大「重訓好處」帶你活出健康人生



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「重訓好處」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大重訓好處排行。

你也想要擁有健康身材嗎？重訓近年來成為了一大熱門健身運動方式，使用負重的器材，像是啞鈴、槓片等，對肌肉施壓，除了可以有效雕塑身材之外，也可以幫助提升身體基礎代謝率。到底重訓還有哪些好處呢？讓我們一起看一下吧！

負重訓練可有感「增加肌肉量」 姿勢不良就靠重訓幫你「體態矯正」

▲網友熱議重訓六大好處 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「重訓好處」的相關話題討論，其中最常被網友提及的項目就是「增加肌肉量」，透過使用啞鈴、進行負重動作刺激肌肉，進而達到增加肌肉量的效果。

此外，網上也常見網友互相交流重訓經驗，就有網友曾發文表示自己健身遇到瓶頸期，肌肉量都上不去，為此就有專家提醒「剛開始接觸重訓對身體肌肉量的提升會很有感，但是中期可能會有瓶頸期，重點在持之以恆」，安慰肌肉量增加幅度不大的網友別氣餒，可以嘗試參考其他網友的菜單，或是諮詢專業教練協助來最大化健身效率。

另一項備受網友熱議的重訓好處是「體態矯正」，就有網友反應自己因為工作緣故久坐，又因坐姿不良導致身體出現下背痛、腰酸、脊椎間隙變窄等身體警訊，後來靠著深蹲硬舉慢慢改善，引起其他網友熱議，紛紛分享自身透過重訓改善體態的心得，如「我就是靠深蹲改善椎間盤突出！」、「原本下背、腰真的每天痛到不行，有重訓加上伸展真的好很多！」，另外網友也提醒若想透過重訓改善體態，在使用器材時，切記要量力而為以及確認動作正確度避免運動傷害。

重訓除了可以有效改善體態、瘦身之外，其中一項常被網友提及的隱藏版好處就是「調適心情」，許多人表示可以從持續重訓而增加的重量發現身體素質提升之外，還能透過運動釋放累積的壓力。

此外，重訓能夠達到舒壓的效果也引起網友共鳴，不少人直呼「下班第一件事是去健身房反而不是回家」、「重訓完的按摩真的超級紓壓，全身都輕輕的」，表示重訓對於調劑身心很有幫助。

平時你有健身的習慣嗎？若是你正在找一個能夠持之以恆的運動的話，不妨嘗試看看重量訓練，或許會有意想不到的收穫！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「重訓好處」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/14~2024/05/14，近三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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