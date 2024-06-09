你被社群綁架了嗎？盤點8大「社群成癮」危害問題



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「社群成癮危害」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大社群成癮危害排行。

在現今社會，社群媒體的普及讓大眾可以不受時間與地區限制地緊密聯繫，但這種便利也伴隨著一種隱藏風險：社群成癮。當使用者過度沉迷於社群媒體時，不僅可能影響到學業與工作表現、人際關係、家庭和諧，甚至連身心健康也恐會受到危害。

「社群比較心態」讓人陷入負面情緒 過度依賴社群恐導致人際關係疏離

▲網友熱議八大社群成癮危害 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年與「社群成癮危害」相關的話題討論，發現許多網友提及社群成癮可能會對個人的「情緒」產生負面影響。便有網友表示「每天滑IG、YT看到的都是皮膚好、鼻子挺，甚至身材也是前凸後翹的女生。手機滑一滑會開始反思檢討自己，然後就會覺得心情低落」，讓許多人同感回覆道「身邊包括我也超多人開始外貌焦慮，真的該戒社群媒體了」、「我最近也有點容貌焦慮，現在網路上的網美妹妹們都比我們漂亮好多」等，認為將身心過度投入在社群媒體上，容易使人陷入「社群比較心態」，在看到他人社群上的完美形象、多采多姿的生活時，往往會產生焦慮和自我否定感，進而陷入低落的情緒或壓力中。

此外，當人們過度依賴社群媒體來滿足社交需求時，還可能因此減少或忽略現實生活中與親友的面對面交流，造成人際關係的淡化或疏離，甚至進一步加深孤立感。有網友就提及「下班想和家人聊聊天，但大家都沈迷於手機、滑IG和Threads」，直呼簡直是「科技冷漠」；也有網友表示「朋友約出去玩結果大家都各滑各的手機，不知道見面的意義在哪裡」，引起多人熱議如「我也覺得如果見面時，一直在滑手機就沒必要見面」、「我也關掉IG後跟朋友變得更親近，可以聊聊彼此的生活，而不只是透過動態得知」等，點出社群成癮削弱了現實中的人際互動，對家庭或同儕關係都可能帶來隔閡。

同時，過度依賴社群媒體也可能會導致「日常生活失衡」，例如作息紊亂、荒廢原有的興趣和學業等，同時也會分散注意力，降低工作效率和學習成績。一名網友便在討論區發文提到「真的很討厭社群成癮的自己」，表示「我每次都沒辦法在時間內好好完成一件事情，就連娛樂的追劇或是看書也會一拖再拖，看一半按暫停然後用手機」，引來他人認同回覆「明明就已經規劃好要幹嘛，永遠都在拖延，原因都是因為一直看手機，明明連限動都刷不出新的了還要繼續滑」、「有時根本沒要看什麼，就一直漫無目的的滑」，坦言花費大量時間使用社群媒體使得自身專注力下降，更讓日常生活中的辦事效率大受影響。

你也有社群成癮的困擾嗎？社群媒體無疑讓我們的生活更加豐富及便利，然而過度沉迷甚至有成癮傾向時，便可能對個人生活帶來嚴重危害，因此我們應建立健康的社群使用習慣，避免讓它控制我們的生活、影響身心健康。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「社群成癮危害」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/01~2024/05/10，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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