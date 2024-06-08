盛夏假期首選！5大「熱門海島」讓你好好Fun假



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「熱門海島」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大熱門海島排行。

炎炎夏日即將到來，許多民眾紛紛著手規劃假期出遊的行程，其中不少人鎖定「海島旅遊」作為度假首選，不僅能遠離城市喧囂，還能暢玩水上設施、享受陽光與沙灘，令人流連忘返。

「富國島」免簽、可直飛吸引大批遊客 「沖繩」慢活步調老少咸宜

▲網友熱議TOP5 熱門海島排行 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月內網友針對「熱門海島」相關話題的討論，可以發現「富國島」為最受熱議的旅遊目的地，除了今年二月份發生的「年代旅遊富國島丟包案」為該地聲量創造一波高峰外，其目前更是越南唯一可「免簽」入境的地區，且從台灣就能搭乘直飛專機前往，吸引許多遊客造訪。

日前有網友於討論區請益富國島是否好玩、值得一去，吸引留言回覆「開發得很好，有很大的遊樂園、水上樂園、動物園，還有很多不錯的渡假飯店，喜歡在飯店享受和遊樂園的會很喜歡」，此外也有網友推薦當地必玩設施「太陽世界自然公園纜車」，大讚「纜車車廂非常大，景觀非常美」、「眺望無邊際海景真的絕了」，認為富國島是很適合全家人或情侶一起去放鬆度假的地方。

鄰近台灣的「沖繩」也是相當熱門的海島之一，不少曾到沖繩旅遊的網友紛紛分享心得如「風景漂亮，海水很藍，當地的人情味也很棒」、「沖繩超棒的！生活節奏好，旅遊質感佳」、「很值得去玩，尤其是帶老人家或幼童真的是首選」，對當地悠閒的步調表達喜愛。

而當地豐富的自然資源而亦是旅遊亮點之一，其中不少遊客點名「玉泉洞」是不可錯過的景點，形容其鐘乳石華麗壯觀，「是看過最震撼的洞穴」、「此生必去」；另外，不少網友也力推沖繩的「海炎煙火祭」，大讚「是看過最壯觀的煙火秀，真的美到不可思議，整個超震撼」呼籲將來前往沖繩旅遊的民眾將其納入行程安排。

若受限於休假天數較少、或者預算有限而無法出國，則不妨考慮前往台灣離島「澎湖」，該地以豐富的海洋生物資源、壯麗的珊瑚礁群及熱帶海島生態著稱，更有夜釣小管、浮潛、SUP等琳瑯滿目的水上活動可以體驗，讓去過的網友表示，澎湖旅遊「根本不輸國外」、「一生要去一次澎湖」。

看完上述入榜的熱門海島，想出遊的心是不是正在蠢蠢欲動呢？不妨立刻參考網友推薦的景點與必吃美食，精心規畫行程，來趟難以忘懷的盛夏海島之旅吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱門海島」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/01~2024/05/14，近三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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