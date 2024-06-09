防身帶這些就對了！8大「防身用品」為你爭取一線生機



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「防身用品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大防身用品排行。

台灣近期治安新聞使不少人人心惶惶，引起眾多網友討論防身用品的效用，以及能否在危急時刻提供幫助。本次我們便針對「防身用品」進行觀測，一起來看看網友們認為哪些防身用品最能有效爭取逃脫機會吧！

「防狼噴霧」輕輕一噴效果絕佳 網議「雨傘」防身時拿法很重要！

▲網友熱議TOP8防身用品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「防身用品」的相關話題討論，可以發現最常被提及的是「防狼噴霧」，包括化學噴劑及辣椒水等不同配方。網友大多認為防狼噴霧體積小、重量輕，因此攜帶方便，讓不少民眾讚嘆是可隨身攜帶的防身用品好選擇，紛紛表示「買辣椒水！小小一瓶放哪個包包都可以」，更以身親測辣椒水的效用，直呼「吸一口就讓喉嚨辣到乾掉，超誇張」，但也有人逗趣回覆若在捷運等密閉空間使用，應該會「傷敵一千自損八百」，引起其他網友熱議。

而另一項備受討論的防身用品是「包包」，北捷日前就透過宣導影片呼籲民眾可以利用出門隨身攜帶的物品自保，像是學生經常背的書包就可以擋住身體要害，而針對上班族群，則可以利用平時攜帶的手提包、公事包防身。就有網友分享「我的包包都放水壺，遇到就甩他」，表示裝重物的包包也可以當成嚇阻歹徒的工具之一。

此外，「雨傘」也是備受熱議的防身用品。就有人分享可以透過「抓雨傘頂端用把手反擊歹徒」，引起其他網友質疑雨傘防身時的正確拿法，而該網友隨後也解釋「雨傘手柄敲下去對敵人有暈眩效果，若拿錯邊手把還有可能會斷掉」，強調防身時雨傘正確拿法的重要性。

意外總是在意想不到的時候發生，若沒有隨身攜帶到專業防身用品，不妨也利用生活中隨身攜帶的物品來保護自身安全，同時透過正確的防身觀念，如盡量避免在公共場合滑手機並提高警覺，以減少讓自己置身危險環境的機會。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「防身用品」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/01~2024/05/23，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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