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端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里
明天就是端午連續假期，不少民眾今下班直接返鄉，傍晚5點國道北、中、南路段均已出現車潮，更出現紫爆，像是國1堤頂-下塔悠南向路段時速僅17公里、國1高架汐止端-東湖南向路段時速僅13公里、國3環東-南港南向路段時速僅16公里。
北部地區，國1內湖-圓山南向路段時速僅24公里、國1桃園-林口北向路段時速僅38公里、國3安坑-中和南向路段時速僅35公里、國2大園-大竹東向路段時速僅39公里、國2大湳-鶯歌系統東向路段時速僅39公里、國1湖口-湖口服務區南向路段時速僅33公里。
中部地區，國1后里-台中系統南向路段時速僅37公里、國4潭子-潭子系統東向路段時速僅24公里、國1埔鹽系統-員林南向路段時速僅38公里。
南部地區，國1台南系統-永康南向路段時速僅39公里、國1仁德系統-仁德服務區南向路段時速僅30公里、國1路竹-高科南向路段時速僅35公里、國1楠梓-岡山 北向路段時速僅36公里、國10左營端-鼎金系統東向路段時速僅25公里。
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