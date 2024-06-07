聽新聞
test
0:00 / 0:00
今年最後連假強碰雨神！端午雨彈開炸3天 明天2地區留意明顯雨勢
明天就是端午連假首日，中央氣象署表示，明天南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢機會。下周日、周一受鋒面及西南風影響，北部、東北部及中南部都有局部短暫陣雨或雷雨，花東則以午後雷陣雨為主。
氣象署預報員葉致均表示，明天為低壓帶環境，偏南風，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢機會。下周日、周一鋒面在台灣北部海面建立，台灣附近吹西南風，迎風面中南部、接近鋒面的北部、東北部都有局部短暫陣雨或雷雨，花東則以午後雷陣雨為主。
葉致均指出，下周二後鋒面北抬，西南風增強，中南部降雨明顯，其他地區以午後雷陣雨為主，中南部及午後各地山區都有局部大雨發生機會，類似天氣預計持續至17日。
他表示，溫度方面，接下來環境偏南風、西南風，各地高溫普遍都有30至32度。另外，端午連假期間金馬地區有低雲或濃霧，提醒民眾留意航班。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言