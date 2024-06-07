端午連假 公路局估蘇花路廊8日湧南下最大車潮
迎接端午節連假，公路局東區養護工程分局今天預估，蘇花路廊明天上午8時起將湧現南下最大車潮，壅塞情形預計將持續至當天中午12時後緩解。
東區養護工程分局指出，蘇花路廊在端午連假後段以北返車流為主，預估連假第3日（6月10日）將出現北上車流高峰，車潮將自當天下午1時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間8時後緩解。
東區養護工程分局提醒，計畫於端午連假前往花東旅遊的民眾，請適時彈性調整行程，避開壅塞時段或多搭乘大眾運輸服務，並呼籲用路人山區道路易受雨量、地震的影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息，並請做好車輛安全檢查，養足精神再上路，勿疲勞駕駛以確保行車安全。
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