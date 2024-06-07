明天中午12點開賣！AirAsia促銷 台灣出發單程459元起
亞洲低成本航空領導品牌AirAsia將於明天（6月8日）中午12點推出全航線1,000萬個座位促銷活動，促銷涵蓋AirAsia超過130個目的地，台灣出發單程未稅票價最低459元起，馬來西亞、泰國國內、以及短程東南亞航線甚至ㄉ有0元票價，希望可以促進台灣與東南亞各航點之間的連接性並刺激旅遊增長。
此次大促銷出發日期為2024年9月2日至2025年10月08日（詳細各航線出發時間以官網為主）。若預計在夏天的尾聲安排全家出國旅遊，可以考慮直飛馬尼拉單程未稅459元起；直飛馬來西亞吉隆坡、沙巴單程未稅628元起；直飛泰國曼谷(廊曼)、清邁單程未稅1,110元起；直飛日本沖繩、東京（成田）單程未稅2,188元起。
同時若打算在東南亞深度旅行，如前往峴港（越南）、芭達雅（泰國）、棉蘭（印尼）、瓜哇哈提（印度）及吳哥窟（柬埔寨）等秘境，最低單程未稅0元起。此外，馬來西亞的國內目的地如古晉、檳城、蘭卡威和亞羅士打，也同樣擁有最低0元起票價。
所有促銷航班可通過airasia.com或AirAsia MOVE APP（原airasia Superapp）預訂，預訂時間截止至2024年6月16日，旅行期間為2024年9月2日至2025年10月8日（詳細各航線出發時間以官網為主）。同時為提升旅行體驗，AirAsia在促銷期間提供附加服務優惠，預訂時可享受託運行李、機上餐點、座位選擇高達3折的折扣。
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