比當代牙醫還多！馬偕牧師一生拔牙超過兩萬顆 醫師解釋關鍵原因
來台傳教的馬偕牧師自稱一輩子拔了兩萬多顆牙，這個紀錄看起來很驚人，讓人好奇專業的現代牙醫又拔了多少牙？
馬偕牧師1872年從加拿大來台傳教，成果不錯，加拿大教會問馬偕牧師原因，馬偕牧師說除了傳教之外也靠多旅遊跟提供醫藥。馬偕牧師不只在自宅為當地民眾進行免費醫療，也會在戶外（野地）站著為民眾拔牙，還會提供免費的藥品及蔬菜。根據馬偕牧師自己的日記，不是醫師的他，一生為台灣人拔了超過兩萬一千顆牙。
馬偕牧師創辦滬尾偕醫館（馬偕醫院的前身），也創辦了理學堂大書院（真理大學的前身）以及淡水女學堂等學校。西元1844年出生的馬偕牧師，在台傳教三十年，西元1901年在台過世，當時台灣已經割讓給日本六年。
簡單平均計算，馬偕牧師一年拔700顆牙，一天拔兩顆牙。相較之下，現在因為醫學持續進步，專業牙醫一年最多大約拔400到500顆牙，在台南行醫多年的黃宏哲牙醫師受訪指出，這個數字主要是因為現在有根管治療等其他新的醫學處理技術，所以即使是蛀牙或是有牙周病的牙齒，也不必每顆都一定要拔掉。
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