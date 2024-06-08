全台10大熱門百岳排行！網推「這些」登山路線最經典



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台百岳」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台百岳排行。

台灣擁有豐富的地形景觀，山脈與河川縱橫交錯，形成許多壯麗的高山風貌。在1970年代，登山家林文安與中華民國山岳協會共同發起規劃，選定標高3000公尺以上、擁有「奇、險、峻、秀」特色的一百座山峰為百岳，希望藉由清楚的路線以及具體的目標提升台灣登山的風氣。不過，在眾多雄偉壯觀的百岳中，究竟哪座山脈最受歡迎呢？

玉山「最高峰」吸引遊客慕名攀登 北大武山風景壯麗路線艱辛

▲網友熱議TOP10全台百岳排行 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「全台百岳」的相關話題討論，可以發現海拔3952公尺的「玉山主峰」作為台灣最高峰，其壯偉雄奇的山容、絕佳的展望視野和絢麗的日出景觀，是許多登山客心中嚮往的里程碑。

不少網友都表示「成功登頂玉山主峰，感動之情無法言喻，身為台灣人真心推薦有機會一定要來」、「玉山主峰視野極佳，能到台灣最高峰欣賞這麼美的日出雲海很幸運」、「站在台灣最高處是我的夢想清單」等。

同時也提醒成功登頂的山友，除了與玉山主峰石碑拍照留影外，還可以在線上申請登頂證書，紀念這段難忘的登山經歷。不過，值得注意的是，攀爬玉山需要先進行「國家公園入園申請」和「入山許可證申請」，而如果計劃住宿在「排雲山莊」，則需要事先參加抽籤。

此外，位於中央山脈南端的「北大武山」同樣名列台灣五嶽，被當地排灣族視為聖山，若有攀登計畫也需要申請入山許可證。北大武山標高3092公尺，形成豐富多樣性的原始森林環境，提供野生動物良好的棲息空間。這裏著名的景點包括可以同時眺望太平洋與台灣海峽及巴士海峽的北大武山三角點、有雲海與夕陽美景的喜多麗斷崖、日治時期的大武詞神社遺址等。

有網友就整理出三日遊的行程「第一天：登山口—紅豆杉與杜英合抱景觀—檜谷山莊」、「第二天：檜谷山莊—紅檜巨木—高砂義勇軍紀念碑及大武祠—北大武山三角點—大崩壁夕照—檜谷山莊」、「第三天：檜谷山莊—登山口」，吸引許多網友回覆「喜多麗斷崖雲海真的很美，步道走起來也很舒服」、「5月登北大武山，可以欣賞高山杜鵑美景」，直呼「路程艱辛但風景非常值得」。

而有世紀奇峰美稱的「大霸尖山」屬於雪山山脈，因其外觀酷似酒桶又被稱為「酒桶山」，攀登前須先向雪霸國家公園管理處提出入園申請。大霸尖山標高3492公尺，沿途可以看到豐富的動物生態，還有被譽為「迷霧森林」的台灣原生檜木林，觀賞紅檜和扁柏交錯成迷人的景色。

登頂後，還能看見硬質砂岩經過風化形成的厚實岩錐，因此成為眾多登山客心中嚮往的聖地。有到訪的網友就激動表示「終於朝聖到500元鈔票的大霸尖山，是一生一定要來一次的地方」，也有許多網友留下評論「強烈推薦清晨五點欣賞金色大霸聖山，但是要在凌晨12：00從九九山莊出發，才能看到世紀奇峰之美」、「翻山越嶺就為了一睹500塊鈔票背後的風采，看著漫天雲海和逐漸被曙光照耀的金色大霸，親眼見證這座聖山的壯闊」等，對於大霸尖山的景色讚譽有加。

你也喜歡登山嗎？登山能讓我們與大自然更加親近，享受清新的空氣和芬多精。但走進山林時，別忘了保護生態的平衡，不隨意破壞或污染環境。此外，也要做好足夠的準備和防護措施，以確保自己和同伴的安全，才能真正享受到登山帶來的樂趣。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台百岳」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/01~2024/05/10，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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