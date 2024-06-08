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TOP6熱門打工度假國家 邊工作邊旅遊不是夢！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
TOP6熱門打工度假國家 邊工作邊旅遊不是夢！ 圖片來源/unsplash
TOP6熱門打工度假國家 邊工作邊旅遊不是夢！ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「打工度假國家」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的打工度假國家排行。

不少學生在正式步入職場前會給自己一段「Gap Year」，作為人生路途上的休息站，其中選擇「打工度假」來度過這段時光的人也不在少數，在體驗異國文化的同時，通過工作賺取生活費、累積工作經驗。在著手準備踏上旅途前，先來看看哪些國家是討論度最高的打工度假地點吧！

「澳洲」申請門檻低、環境宜人成首選 抱持勇氣語言不再是問題！

▲網友熱議TOP6打工度假國家 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲網友熱議TOP6打工度假國家 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「打工度假國家」相關話題的討論，可以發現「澳洲」是多數人考慮出國打工度假時的首選，究其原因，有網友分析澳洲有著「門檻低、薪水高、申請容易」等優點，還有人點出當地天氣宜人、居民友善等等，相當適合居住。

社群討論區中也常見網友分享澳洲打工度假的心得如「來這裡體驗到好多不曾有過的感受，也真的有賺到錢！」、「休假在戶外看著澳洲的美景，我很感謝自己做出這個決定」等，鼓勵還在猶豫的民眾鼓起勇氣踏出舒適圈；但也有人以自身經驗提醒道「工作一定要慎選」，建議大家上工前要先確認工作管道合法、工資如何給付等，保護好自己的打工權益。

而「日本」不只與台灣的地理距離較近，當地文化對於台灣人而言也較為熟悉，加上良好的治安與乾淨的市容，不只是熱門旅遊目的地，也是網友談及打工度假時經常會點名的國家之一。

日前便有網友以「不會日文，也可以去日本打工度假」為題發文，分享自己「0基礎，50音還沒背起來」就去日本打工的經驗，雖然過程中也不時遇到挫折，但日後回顧卻感到收穫滿滿，更坦言「打工是我日文進步最快的時候」，喊話網友不要因擔憂語言隔閡而卻步。

不過也有網友認為，日本「高稅和低薪」、「緊繃的社會氣氛」對於前往打工度假者可能較難適應，建議全面做好事前功課，思量自己是否能接受日本的打工條件再申請。

此外，「加拿大」也是網友熱議的打工度假國家。討論區關於加拿大打工度假的貼文底下便有不少網友相互交流資訊。

提到「基本上除了多倫多、溫哥華的競爭很大外，其他城市應該都蠻好找的」、「如果是為了賺錢，很難；如果是有餘裕邊找工作邊玩，加拿大很適合」、「九月初來溫哥華找工作找一個月都還沒找到，建議要有心理準備待業期可能至少一個月」等等，對當地打工的看法眾說紛紜，也因此有網友直言「要到了加拿大生活過，才知道這趟旅程對你來說值不值得」。

你也有體驗打工度假的夢想嗎？若你仍在猶豫要選擇哪個國家作為目的地，除了綜合評估地理位置、經濟開銷、人文風情等因素外，不妨也將上述網友的討論觀點納入參考，踏上充滿冒險和未知的旅程吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「SUP景點」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/05~2024/05/05，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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