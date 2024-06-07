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未來1周雨彈炸全台！吳德榮曝「滯留鋒徘徊」迎劇烈天氣 山區注意坍方落石威脅

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
天氣持續不穩定，今起至下周四各地有局部陣雨或雷雨的機率。本報資料照片
天氣持續不穩定，今起至下周四各地有局部陣雨或雷雨的機率。本報資料照片

天氣持續不穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在華南至北部海面醞釀，周日至下周四滯留鋒在北部海面徘徊；因此，包括端午連假，台灣都處在鋒面之前的暖區內，西南風則帶來暖濕空氣，未降雨前、天氣悶熱，大氣很不穩定，有局部陣雨或雷雨的機率。

他說，尤其午後常有強對流發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨，屆時應注意中央氣象署的即時訊息，山區亦應注意連日大雨帶來坍方、落石等威脅。今天北部21至30度，中部22至32度，南部24至33度，東部23至32度。

吳德榮表示，最新模式第8至10天（14至16日）的模擬顯示，滯留鋒仍在北部海面徘徊，天氣型態尚無明顯改變，意謂大氣持續不穩定，但為期末的模擬，應續觀察。至於超過10天的模擬，已不可信，無需言之過早。

吳德榮 氣象署 落石 鋒面

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