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阿里山林鐵調度機關車出軌 栩悅號延誤53分鐘

中央社／ 嘉義市7日電

阿里山林鐵調度車輛的機關車今天上午在北門車站上分道出軌，因未連結車廂無人員受傷，但原訂上午9時51分從北門車站發車的栩悅號列車，延誤53分鐘發車，影響59名遊客。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱告訴中央社記者，林鐵專門在調度車輛的機關車，上午9時32分作業時，突然於林鐵本線1.76公里處，即北門車站上分道突然出軌，當時無連接車廂，無人受到波及。

周恆凱表示，經依規定通報運安會同意後，已完成機關車復軌及路線檢查作業，調度車輛的機關車駛回修理工廠，配合運安會及鐵道局調查原因。

周恆凱指出，林鐵本線列車已於上午9時32分前經過出軌處，並沒有受到影響，但原訂上午9時51分從北門車站發車的主題列車栩悅號，則延誤53分鐘才發車，影響59名遊客。

出軌 北門

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