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環境部駁垃圾山說法 掩埋場可分攤垃圾處理量能

中央社／ 台北7日電

針對近期外界關注垃圾堆置議題，環境部今天表示，全台24座焚化廠整改期間焚化量能暫時縮減，但營運中107座掩埋場仍可分擔，可妥善處理垃圾，並非外界所稱垃圾山。

環境部針對近期外界關注垃圾堆置議題，發布新聞提出說明與反駁。

環境部說明，90年代全台24座焚化廠陸續興建完成，負責處理垃圾及熱能回收（發電），近年多數已屆滿20年服役期，因此環境部從民國106年起開始補助經費，協助地方辦理焚化廠整改更新，以提升運作效能。

24座焚化廠整改期間，環境部強調，焚化量能會暫時縮減，但全台營運中107座掩埋場仍可分擔垃圾處理重任，公有掩埋場都設有不透水布及污水收集設施等污染防治措施，可妥善處理垃圾，並非外界所稱的垃圾山。

關於整改期間的工作推動，環境部說，自106年起，中央已投入新台幣13億元，補助地方進行掩埋場整理整頓，但焚化廠整改期將陸續分批進行到民國120年，期間掩埋場可分擔垃圾處理。

而且環境部未來仍會持續補助地方政府進行掩埋場整理整頓工作，至117年，預計再投入12億元，協助地方將暫置垃圾做好覆土掩埋、打包，並督導地方加強環境衛生及防災管理。

環境部並說，計有5座新廠陸續增設，預計116年將有29座焚化廠，每年可處理700萬公噸垃圾，屆時全台每天產出的垃圾可全數焚化處理；以及焚化餘裕量也可透過掩埋場活化方式，將已掩埋的垃圾轉廢為能。

環境部

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