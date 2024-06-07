福建幫台胞核退報銷我國健保費？ 健保署澄清

據報導，中國大陸福建省醫療保障局把台胞納入社會保障體系，在福建台灣人均可參加基本醫保，並且代辦台胞返台核退醫療費用等。衛福部健保署醫務管理組副組長黃珮珊表示，健保並沒有委託任何單位辧國人自墊醫療費用核退，也提醒民眾若委託親友代辦要留意個人資安。

據報導，福建省醫療保障局提供5項措施包含落實在閩台胞一視同仁參加基本醫保，以及實現台灣居民居住證醫保應用同等便利、代辦台胞返台核退報銷「台灣健保」醫療費用、支持在閩台資醫療機構納入健保定點、優化在閩台胞醫保管理服務等。

黃珮珊說，民眾若於境外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，須立即在當地院所就醫者，請於門、急診治療當日起或出院之日起6個月內，檢附相關資料，郵寄或親送至投保單位所在地之健保署分區業務組申請核退自墊醫療費用。

若是申請大陸地區住院天數≧5天者，黃珮珊說，醫療費用收據正本及診斷書需先在大陸地區公證處辦理公證，再持公證書正本向「財團法人海峽交流基金會」申請驗證。

黃珮珊表示，若無法親自辦理而需委託辦理者，請附委託書及受託者身分證影本及銀行帳戶資料委託國內親友辦理，委託他人辦理自墊醫療費用核退，請注意個人資料及財產安全，以避免資料外洩風險。