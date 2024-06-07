內政部核定補助地方27億元 改善國內通行環境

內政部國土管理署今天表示，「永續提升人行安全計畫」第一次評選結果共核定175案、補助金額27億元，已通知地方政府依計畫內容，盡速展開改善工程或補強措施，以提升通行品質及安全。

國土署透過新聞稿表示，「永續提升人行安全計畫」為民國113年到116年4年期計畫，總經費新台幣400億元，由內政部及交通部分別匡列260億元及140億元。

國土署說明，內政部公布「永續提升人行安全計畫」第一次全國性競爭型評選結果，共有175案獲得核定，補助總金額為27億元，是經各領域專家學者審議全國各縣市政府262案後，針對具有改善急迫性的計畫，優先給予補助。

國土署解釋，第2次申請已同步開放，地方政府可在7月24日前，依據轄內行人高度通行區域或重要道路節點等進行提案，以落實道路養護與人行無障礙環境暢通。

國土署指出，會透過「路口行人安全設施改善」、「改善人行道」、「校園周邊暨行車安全道路改善」、「行人及高齡友善示範區」、「減少路側障礙物」、「提升非號誌化路口安全」等6項行動方案，鼓勵地方政府以整體規劃模式，系統性及計畫性的推動區域內道路、人行環境及重要據點的相互串聯，將點、線、面串接起來，發揮改善措施的效益。

國土署強調，近期將推出「全民參與街道改善平台」，有別以往政府部門主導選定街道進行改善的模式，鼓勵民眾從行人實際使用的感受及需求，透過平台及票選程序，針對用路人認為急需改善的路段優先匡列經費，由地方政府進行路段周邊整體盤點及改善規劃。