對流雲系發展旺盛 11縣市留意大雨

中央氣象署今天下午發布大雨特報，由於對流雲系發展旺盛，苗栗縣等11縣市要留意大雨，尤其屏東縣要留意大雷雨。

中央氣象署指出，今明兩天受到低壓帶影響，台灣東北部及東部有局部短暫陣雨或雷雨。氣象署今天下午也發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投、南部、東北部、東南部地區及苗栗以南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

大雨地區為苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣、蘭嶼綠島。

另外，氣象署也針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流。