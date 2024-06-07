斗六鐵路高架化3關卡推動牛步 鐵道局澄清：無特別刁難

推動長達30年的雲林縣斗六鐵路高架化，因規畫案的鐵道曲率半徑、效益評估、臨時平交道3個關卡難獲突破而延宕，立委張嘉郡表示，3大關卡使計畫推動牛步，高架化宛若空中樓閣，看得到卻摸不著。對此，交通部鐵道局強調，解決工程界面、經費及經濟效益估算等問題為各地計畫均存在的普遍情形，並無特別刁難情事。

鐵道局表示，計畫2017年間經交通部預算補助雲林縣政府辦理可行性研究，於2019年首次提報交通部審查。審查過程積極協助雲林縣政府，召開2次初審會議，交通部也召開3次審查委員會議，審議機關包含國發會、工程會、財政部、內政部國土管理署、台鐵公司及外部專家學者。

鐵道局指出，審查委員會議對於雲林縣政府所提報告內工程經費估算偏低及經濟效益不足存有疑慮，因此提出審查意見要求補充或修正，以確認計畫可行性，另為減少公文往返，解決曲線半徑及工程經費估算等專業問題，鐵道局協助召開協調會議以加速計畫推動，並非退回重新送審。

鐵道局說，鐵路立體化計畫審查過程中，解決工程界面、經費及經濟效益估算等問題，為各地計畫均存在的普遍情形，鐵道局均積極協助推動地方建設，並無特別刁難情事。交通部就各地方政府所提報鐵路立體化可行性研究，均依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定辦理審查，全國皆採一致性標準。

鐵道局表示，交通部去年9月召開審查委員會議迄今，雲林縣各級民意代表均極力爭取本計畫順利推動，雲林縣政府尚未提送修正後的正式報告，後續待縣府完成修正報告後，鐵道局將協助辦理後續審查。