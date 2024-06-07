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5月新生兒1萬1168人今年新高 人口仍連5月負成長

中央社／ 台北7日電

內政部最新統計，今年5月底台灣人口總數2341萬3608人，相比上月減少1492人，是連續5個月負成長；其中5月新生兒數1萬1168人，則是今年以來新高，前5個月新生兒累計5萬3434人。

內政部今天公布2024年5月戶口統計資料，人口數為2341萬3608人，與去年同月比較增加5萬2524人，平均每天增加143.51人，與4月比較則減少1492人，也是今年以來連續5個月人口負成長。

新生兒部分，5月出生數為1萬1168人，約每4.0分鐘出生1個嬰兒，折合年粗出生率為千分之5.63，較上年同月減少641人，較4月增加415人。就縣市別言，粗出生率最高為連江縣千分之11.80，其次為雲林縣千分之10.40、澎湖縣千分之7.56；最低為基隆市千分之2.90、苗栗縣千分之3.85、新北市千分之3.86。

今年1月到4月出生數分別為1萬1023人、9663人、1萬827人、1萬753人，5月出生數1萬1168人創下今年以來的新高；今年1月到5月新生兒累計5萬3434人。

5月死亡數為1萬6416人，平均約每2.7分鐘死亡1個人，折合年粗死亡率千分之8.28，較上年同月減少1114人，較4月減少238人。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣千分之12.97，其次為雲林縣千分之12.62、台東縣千分之11.92；最低為連江縣千分之5.06、金門縣千分之6.23、新竹市千分之6.41。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，5月遷入人口數為9萬3643人，較上月增加1萬5114人；遷出人口數為8萬9887人，較上月增加1萬5984人，淨遷入人口數為3756人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣5月人口自然增加為負5248人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，5月為3756人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口減少1492人。

另外，5月結婚對數合計1萬4452對，其中不同性別1萬4068對，相同性別384對，折合年粗結婚率為千分之7.29；離婚對數為5017對，其中不同性別4936對，相同性別81對，折合年粗離婚率為千分之2.53。

性別 新生兒

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