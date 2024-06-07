輸液專案進口首批10萬瓶將抵台 估7月底用量無虞

紓解輸液缺口，食藥署今天公布專案輸入最新進度，國外現有藥品庫存至少260萬瓶將陸續來台，預估到7月底的用量供應無虞，其中第1批10萬瓶已上船，下週就能抵台。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部日前預估輸液供應將一路短缺到10月，統一以500cc單位換算，6月約有110萬袋缺口，7月起則每個月須補足150萬袋。

衛福部食品藥物管理署副署長王德原今天說明最新情形與後續規劃，食藥署在5月13日啟動公開徵求專案輸入或製造，其中針對大包裝注射用或沖洗用生理食鹽水，除國內合格廠商增加生產，現在也拍板核准共7家藥商專案進口。

王德原表示，首批10萬瓶已經上船，預計下週到貨，因為已經檢驗合格才出貨，一到台灣即可直接配送；國外現有藥品庫存至少260萬瓶，預估到7月底用量無虞，只是船運時間難以預估，後續只要有到貨，食藥署就會立即公布。

食藥署強調，已建立媒合機制，供醫療機構於無法購得藥品時，可至平台通報，食藥署會安排專人聯繫通報機構，且媒合廠商供應，截至6月6日已媒合496件；另已於「藥品供應監測系統」建置「輸注液藥品需求填報」功能，開放醫療機構定期填報需求，以利妥善分配專案輸入藥品，或協調國內替代藥品廠商供應。