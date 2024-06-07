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國家級警報響！ 大雷雨炸屏東縣、速遠離山區 11縣市大雨特報
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南投、南部、東北部、東南部地區及苗栗以南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。
大雨：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣、蘭嶼綠島。
氣象署發布屏東縣大雷雨即時訊息，持續至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。
氣象署也發布山區暴雨，警戒區域：屏東縣霧臺鄉、屏東縣瑪家鄉、屏東縣三地門鄉、屏東縣內埔鄉。氣象署針對屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至下午3時46分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
氣象署說，今、明兩天低壓帶影響，今天東北部及東部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，東北部地區及午後其他地區有局部大雨發生的機率；明天南部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。
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