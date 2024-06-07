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紓解生理食鹽水荒 健保署限期提高藥價給付 多付5千萬元

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署長石崇良說明今天共擬會議討論短期藥價結論。記者李青縈／攝影
健保署長石崇良說明今天共擬會議討論短期藥價結論。記者李青縈／攝影

市占率超過7成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，因產品違反規範遭勒令關廠，手術、洗腎、住院需使用的生理食鹽水出現缺口。衛福部健保署石崇良指出，國內生理食鹽水生產專案價格提高，健保約需要負擔比給付價多出5000萬。

健保署今天舉行臨時共擬會議，希望提升國內增產，會針對進口輸液與4家廠商開會擬定採購專案進口價格，此批新藥價會持續到10月。10月後的長期藥價會由8月份的共擬會議研議，為同品項藥品要價一致。另，目前生理食鹽水輸注液及沖洗液的缺口，採取專案進口，食藥署預計進口400萬瓶輸液，總預算約為2.5億元。

石崇良指出，生理食鹽水雖然不是很困難的生產商品，但卻是很基礎的日常供應。依據食藥署推估缺口數量，並扣除已經專案進口數量，推估國內需要增加供應約500萬瓶，由於給付間隔調高健保支出的價錢約多出5000萬元，加上專案進口的2.5億元，此次因為食鹽水荒所需的金額上看3億元。

生理食鹽水分成注射液及沖洗液，並且按照容量共分成5種規格；注射液（500c.c.、1000c.c.、1500c.c.）、沖洗液（500c.c.、1000c.c.）。

石崇良表示，此次與5家藥廠討論，由於每一種廠商生產的規格不一樣，生產成本也不一樣，因此此次共有13個新價格。以500c.c.的注射液為例，原本健保給付藥價為25元，此次調高至30至35元。

此次短暫調高藥價有3個「但書」，石崇良說，分別為醫療院所配合食藥署調度，不可以多叫貨、不可以有藥價差、食藥署根據的評估在最終停止日後恢復原先合約價。

石崇良表示，此次調整為短暫支應6至10月的藥價，後續8月會開一次會議討論39個品項的長期價格，希望可以改善生理食鹽水的缺貨問題。

健保署 石崇良 食藥署

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