全聯揭秘「博士級生菜」產地 花一半時間就能種出無農藥、無土味的美味蔬菜

天氣變熱，除了胃口不佳、輕食飲控需求也提升。全聯公開獨家販售善美的「博士級生菜」產地，位於桃園大溪、耗資近億元打造的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，執行長周慶安擁有美國康乃爾大學花卉系碩士、台大園藝系研究所博士學霸級學歷，將美國康乃爾大學發展的「深水式栽培系統」加以改良，有別於一般溫室水耕蔬菜採用LED燈照明，讓蔬菜沐浴在舒適陽光下，不需照明設備、也不使用農藥，種出具產銷履歷認證，口感鮮嫩無「土味」的多種適合生食的蔬菜，消費者買回家只要清水洗淨即可快速上桌，當成生菜沙拉，或是搭配烤肉包肉解膩，都非常方便。即日起至6月20日，全聯水耕蔬菜系列商品單筆任2包即可現折10元。

水耕蔬菜不用土壤種植，生長在水深約30公分到深水池，且全天候溫溼度控制的溫室裡，透過水、液體營養液供給，營養與土耕相同，生長速度較土耕快，以主力種植品項萵苣類為例，生長期大約4～5週，時間比土耕縮短一半，深水式水耕蔬菜的營養液可循環殺菌再利用，約2年才需更換，水質也會經過消毒，平均2年才需換水，是高效率水分應用的農業。

以大溪場為例，在1,800坪的水耕溫室內，每日水分補充約可控制在3噸以內，而傳統土耕則需要30～40噸，與土耕作物相比省水約達10倍。產能方面，水耕蔬菜為一般溫室生產的4倍，更是田間生產的10倍，自動化控制生長環境、少病蟲害損失，且不受土壤輪作周期的限制。

日光蔬活水耕蔬菜年產量約200公噸，桃園大溪場即佔了6成，大溪場從播種、移植、生長管理導入自動化流程，包括自動化養液管理系統，自動調整生長池中養液成分、溫室自動化管理系統，以智慧AI科技依據氣候條件判斷，自動啟動或控制內部設備調整出水耕蔬菜最佳生長狀態。

另外，針對過往需要較多人力與時間處理的播種、種植，日光蔬活也導入自動化播種系統，包括「自動海綿雷射打孔機」，運用雷射技術於播種海綿打孔，可直接依據不同品種種子客製，提高發芽率，「自動化海綿播種機」將種子自動播種於海綿上，每片只要30秒，對比人工每片所需10分鐘，省下1/5的時間，搭配「自動種植機」可將育成種苗自動移植於栽培板上，1,800坪溫室只需要7～8個人就可以完成所有種植到採收流程。周慶安表示，目前還在建置自動化搬運系統，於生長栽培池中自動搬運裝置之外，還具有清掃池底及自動噴灑肥料等多用途功能，整體建置完成後平均可減少約4成人力。