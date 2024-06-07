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颱風季將至 安得烈協會提前在偏鄉儲備防災物資

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
安得烈慈善協會志工打包500個「安心食物箱」，送至災害潛勢地區，以備交通中斷時可以利用。圖/中華安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會志工打包500個「安心食物箱」，送至災害潛勢地區，以備交通中斷時可以利用。圖/中華安得烈慈善協會提供

每年颱風侵襲台灣，往往在山區與離島造成交通中斷，居民出入受阻的災情。為此，安得烈慈善協會決定提前部署，近期將會把500個「安心食物箱」和140箱礦泉水，送至南投、高雄、屏東等縣市山區部落和蘭嶼、綠島，一旦災害導致物資短缺，可以成為災區即時的援助。

安得烈慈善協會執行長羅紹和說，近年自然災害發生，往往造成交通中斷，物資無法在第一時間即時送達災區。該會因此以超前部署的精神，在「災害潛勢」地區及高風險的地區，預先成立救濟物資儲存據點，儲存「安心食物箱」和礦泉水，確保災情發生時，避免災區民眾斷炊及缺水。

協會今天（7日）動員志工打包「安心食物箱」，內容物特別根據災民的需要，提供沖泡飲品、粥品、肉鬆、罐頭、調理包、麵條、白米、麥片、餅乾等物資，搭配礦泉水，可解決災害導致物資運輸中斷的問題，更可讓民眾快速領取與食用。一位志工說，安得烈食物銀行不只幫助弱勢家庭，如今更積極投入災害預防，值得高度肯定。

羅紹和表示，台灣地區每年六月後即進入汛期，面對災害潛勢地區各樣可能的狀況，國人必須做好準備；安得烈慈善協會長期推動「安心計畫」，民眾如遇緊急突發狀況時，可透過協會官網（https://www.chaca.org.tw）聯繫，或撥打服務專線02-22902248。

安得烈慈善協會志工打包500個「安心食物箱」，送至災害潛勢地區，以備交通中斷時可以利用。圖/中華安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會志工打包500個「安心食物箱」，送至災害潛勢地區，以備交通中斷時可以利用。圖/中華安得烈慈善協會提供

屏東 羅紹和 食物銀行

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