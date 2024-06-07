輸液及時雨！ 食藥署公布下周至少10萬瓶到貨

市占率達7成的輸液大廠永豐化學工業股份有限公司，因出現重大違規，目前不得生產，為避免缺口擴大，衛福部透過「國內廠商增產、國外專案輸入」雙管齊下盼緩解，已核准7家藥商專案進口，包括國外現有庫存至少260萬瓶，將於下周起陸續到貨，首批數量有10萬瓶，只要到貨，就會對外說明。

因應永豐化工新莊廠停產現況，影響大型輸注液藥品供應，為滿足臨床需求，衛福部食藥署自113年5月初即積極採取相關作為，食藥署啟動4大措施因應，包含協調國內廠商分配增產相關替代藥品等，其中14項已有國內合格廠商協助增加生產，已滿足臨床需求。

針對無其他替代藥品或國內業者無法補足缺口的品項，於5月13日已啟動公開徵求專案輸入或製造，食藥署副署長王德原說，大包裝注射用或沖洗用生理食鹽水，除國內合格廠商增加生產，並已核准7家藥商專案進口。

7家藥商分別為台灣大塚製藥股份有限公司、韋淳貿易股份有限公司、台灣柏朗股份有限公司、培力藥品工業股份有限公司、美達特有限公司、橫山企業有限公司、百特醫療產品股份有限公司。王德原表示，其中包括國外現有藥品庫存至少260萬瓶（以500毫升為單位換算），預計於下周起陸續輸入，至少有10萬瓶到貨。

王德原說，國外輸入的生理食鹽水要經檢驗合格才能出廠，只要到貨就可以出貨，這260萬目前到7月供應無虞，但船期以及國外廠商出廠狀況不斷變動，基本上要確定東西上船了才能確定，且現在中東、烏克蘭等地戰爭持續進行，國際輸液供應相當缺乏，因為整體變動很大，後續會陸續揭露到貨狀況。

此外，食藥署也將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，王德原說，醫療機構於無法購得藥品時，可至該平台通報，食藥署會安排專人聯繫通報機構，且媒合廠商供應。截至6月6日已媒合496件；「藥品供應監測系統」建置「輸注液藥品需求填報」功能，開放醫療機構定期填報需求，以利妥善分配專案輸入藥品，或協調國內替代藥品廠商供應。

為妥善分配大型輸注液藥品供應至國內各層級醫療機構，食藥署於6月5日函請醫療機構，針對國內其他合格輸注液廠商，因配合政府供應輸注液藥品，如果無法依原訂採購契約足量，或限期內供應藥品至其合約醫療機構時，廠商可提供相關資料，醫療機構應就藥商檢具資料及實際情形，特予考量暫行豁免採購契約中罰則規定。