早就在用輝達超級電腦 台大醫院：將合作開發腹部疾病診斷工具

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳及團隊，來台參與台北國際電腦展（Computex），在台期間一舉一動備受矚目。台大醫院表示，該院院長吳明賢與醫療團隊，本月5日與NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell及團隊共同討論神經外科、影像醫學等人工智慧醫療合作，而台大醫院早在2020年即導入NVIDIA超級電腦系統，未來將深化合作，開發適用於腹部器官與疾病的人工智慧（AI）影像診斷工具。

胰臟癌是致死率最高的癌症，早期胰臟癌在電腦斷層攝影（CT）上不明顯，近4成小於2公分的胰臟癌在CT上難以被發現，患者常因此喪失治療機會。台大醫院的AI胰臟癌AI輔助偵測工具，可提升早期胰臟癌偵測率，已獲得衛福部智慧醫材許可及美國食品藥物管理局（FDA）突破性醫材認證。

院方表示，將與NVIDIA深化合作，開發用於其他腹部器官與疾病的AI影像診斷工具，協助醫師看見人眼難以發現的早期疾病。

台大醫院遠距照護中心發展生成式AI，協助遠距醫療診斷、處置與風險分級預測。院方指出，本次與NVIDIA討論後，提出3大合作方向，包括語音輔助診斷、線上藥物諮詢、電子病歷整合，實現「數位護理師」功能，從病患語音分析、生理參數等判斷，到提供藥物調整建議、電子病歷紀錄，都能借助AI，除對遠距醫療有幫助，也可推廣至其他臨床情境。

台大醫院健康管理中心也與NVIDIA合作，建立大型語言模型以匯出醫療文字摘要，並利用NVIDIA MONAI平台，建立影像辨識自動選擇、自動注釋的AI系統，產出關鍵影像的醫療圖像摘要，再經由區塊鏈技術，形成可攜性且無法被竄改的醫療摘要紀錄，協助醫師進行臨床決策。