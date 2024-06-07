快訊

他見賣場這台「懷舊電扇」逾5千元直呼好貴 過來人曝2優勢：值得

養小孩4階段根本是錢坑！「從出生到大學畢業」至少X百萬

AI指考能上台大醫科嗎？網紅實測「數學分數墊底」 僅能錄取2系

聽新聞
test
0:00 / 0:00

早就在用輝達超級電腦 台大醫院：將合作開發腹部疾病診斷工具

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢（右），與NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell交換意見。圖／台大醫院提供
台大醫院院長吳明賢（右），與NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell交換意見。圖／台大醫院提供

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳及團隊，來台參與台北國際電腦展（Computex），在台期間一舉一動備受矚目。台大醫院表示，該院院長吳明賢與醫療團隊，本月5日與NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell及團隊共同討論神經外科、影像醫學等人工智慧醫療合作，而台大醫院早在2020年即導入NVIDIA超級電腦系統，未來將深化合作，開發適用於腹部器官與疾病的人工智慧（AI）影像診斷工具。

胰臟癌是致死率最高的癌症，早期胰臟癌在電腦斷層攝影（CT）上不明顯，近4成小於2公分的胰臟癌在CT上難以被發現，患者常因此喪失治療機會。台大醫院的AI胰臟癌AI輔助偵測工具，可提升早期胰臟癌偵測率，已獲得衛福部智慧醫材許可及美國食品藥物管理局（FDA）突破性醫材認證。

院方表示，將與NVIDIA深化合作，開發用於其他腹部器官與疾病的AI影像診斷工具，協助醫師看見人眼難以發現的早期疾病。

台大醫院遠距照護中心發展生成式AI，協助遠距醫療診斷、處置與風險分級預測。院方指出，本次與NVIDIA討論後，提出3大合作方向，包括語音輔助診斷、線上藥物諮詢、電子病歷整合，實現「數位護理師」功能，從病患語音分析、生理參數等判斷，到提供藥物調整建議、電子病歷紀錄，都能借助AI，除對遠距醫療有幫助，也可推廣至其他臨床情境。

台大醫院健康管理中心也與NVIDIA合作，建立大型語言模型以匯出醫療文字摘要，並利用NVIDIA MONAI平台，建立影像辨識自動選擇、自動注釋的AI系統，產出關鍵影像的醫療圖像摘要，再經由區塊鏈技術，形成可攜性且無法被竄改的醫療摘要紀錄，協助醫師進行臨床決策。

另，台大院方指出，該院將與工研院及NVIDIA合作，開發支援通用人工智慧（GAI）的「VSRad（Visual Studio Rad）」系統，該系統可簡化放射專科工作流程，例如將文字轉換為結構化的報告，並進行文字與圖像空間的連結、自動搜尋相關病歷等，提升放射專科醫師工作效率。

台大醫院院長吳明賢與醫療團隊，本月5日與NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell及團隊共同討論神經外科、影像醫學等人工智慧醫療合作。圖／台大醫院提供
台大醫院院長吳明賢與醫療團隊，本月5日與NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell及團隊共同討論神經外科、影像醫學等人工智慧醫療合作。圖／台大醫院提供

台大醫院 胰臟癌 醫師

延伸閱讀

侯友宜盼輝達來新北 蔣萬安先祝「生日快樂」再說北市會非常努力

曾在台灣開店、當過廚師 黃仁勳兒女進輝達前經歷「多元奔放」

曝新北已接觸輝達高層 侯友宜：讓他們了解投資優勢

台積電ADR下跌0.5% 隨Nvidia和費半回落

相關新聞

未來1周全台雨彈突襲 端午連假大雨炸中南部、金馬注意霧擾航班

未來1周受到鋒面在附近和低壓帶、水氣比較多的狀態，中央氣象署預報員林伯東表示，台灣附近都是不穩定、容易下雨的天氣。對流發...

最貴999元！ 鐵路便當節開跑 他為搶頭香凌晨3點來排隊

台鐵公司第9屆鐵路便當節為期4天，今起在台北車站1樓多功能展演廳登場，也是台鐵公司化後首屆便當節，共有53家國內外業者，...

綠島訂船網站遭駭未恢復 恐影響端午連假搭船秩序

營運台東到蘭嶼和綠島船班電子商務網站「船遊網」日前遭駭客入侵並勒索，導致網站至今無法運作，恐遺失訂票紀錄，綠島鄉旅宿業者...

壯年男約砲國外網友慘染M痘 半夜痛到難以入睡

M痘（猴痘）潛伏期長達21天，部分個案在症狀出現前幾天就有傳播力。一名40多歲男子阿華，未接種過M痘疫苗，5月中旬透過交...

6月白羊座流星雨極大 台北天文館曝明天最佳觀賞時機

端午3天連假即將到來，台北市立天文館今預告，明日天亮前會是「白羊座流星雨」最佳觀賞時機，由於輻射點約凌晨3點東升，建議可...

全聯揭秘「博士級生菜」產地 花一半時間就能種出無農藥、無土味的美味蔬菜

天氣變熱，除了胃口不佳、輕食飲控需求也提升。全聯公開獨家販售善美的「博士級生菜」產地，位於桃園大溪、耗資近億元打造的「日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。