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台鐵1至5月客運量超越疫前 0403地震影響致準點率未升
台鐵公司今舉辦鐵路節慶祝大會，台鐵公司董事長杜微表示，今年1至5月營收達132.25億元，較去年同期增加6.18億元，成長4.9%，客運人數更已超越疫情前水準，但受0403花蓮地震影響，準點率未上升。另在附屬事業部分，今年下半年4大招商案件，評估可達150億元效益。
杜微說，今年1至5月營收達132.25億元，較去年同期增加6.18億元，成長4.9%，其中客貨運本業收入112.9億元，較去年增加6.14億元，成長5.75%、資產開發及附業收入19.35億元，較去年增加0.04億元，成長0.21%。
另外，他表示，旅運方面，今年1至5月客運人數9892萬人次，較去年同期增加1088萬人次，每日平均疏運65.8萬人次，較去年同期增加6.78萬人次，成長11.63%，超越疫情前水準；但受0403地震影響，準點率未上升，今年仍以準點率97%為目標。
杜微指出，台鐵便當事業已經回到2019年水準，今年估計可破千萬個銷量，便當品質跟種類會再精進，也在各區重建新的中央廚房，希望給旅客新的體驗。
另外，他也說，今年預計下半年推出台中市復興路、台北市安東街、基隆市光明路及高雄市自立路等4大招商案件，評估可達150億元效益，加上先前的台北市南港調度場都更案、南港玉成段都更案、南港之星都更案、台北雙星C1/D1開發案、行二行三都更案等，預計開發效益超過1600億元。
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