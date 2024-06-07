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衛福部推生育規劃手冊 女大生甜喊：生小孩是浪漫的事

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國健署今舉辦「人『生』大事旅行手札」發布記者會，衛福部國健署署長吳昭軍則指出，高齡產婦須面對多種健康風險，生育必須在合適年齡進行，對於適婚年齡男女，與異性交往發展長久關係，更顯重要。記者林琮恩／攝影
國健署今舉辦「人『生』大事旅行手札」發布記者會，衛福部國健署署長吳昭軍則指出，高齡產婦須面對多種健康風險，生育必須在合適年齡進行，對於適婚年齡男女，與異性交往發展長久關係，更顯重要。記者林琮恩／攝影

台灣少子化嚴重，加上國人離婚率居高不下，一度是亞洲第一。專家點出問題，台灣生涯規劃過於側重「職涯」，多數學生從戀愛、結婚到生育的「情涯」一知半解，導致年輕學子間流傳「不婚不生、快樂一生」的順口溜。衛福部國健署署長吳昭軍則指出，高齡產婦須面對多種健康風險，生育必須在合適年齡進行，對於適婚年齡男女，與異性交往發展長久關係，更顯重要。

國健署今舉辦「人『生』大事旅行手札」發布記者會，該本手冊內容提供民眾從戀愛到生育規劃相關資訊。杏陵醫學基金會執行長高松景表示，2008年台灣高中課綱中加入「生涯規劃」課程，但設計中獨漏「生育規劃」，民眾對於生涯規劃的想像普遍偏向「職涯」，要求高中學生了解大學科系、工作發展，卻忽略從愛情、婚姻到家庭的「情涯」。

高松景指出，生育是男女共同的決定，民眾擁有生育自主權，但不論是否要生小孩，都應全面了解生育意義後，再做出決定，不論決定生或不生，都是正確的選擇；高中、大學生不會把生育議題放在生涯規劃中思考，除讓孩子了解適齡生育的重要性，也應該協助孩子學會愛情的原理，教育端應適度將相關內容融入課程，「年輕世代對於生育才不會茫然、無知。」

國健署署長吳昭軍表示，高中、大學時代，學生對於異性朋友交往、人生發展多有好奇，會試圖了解及探討，過程中如何取得正確資訊相當重要，手冊出版後，衛福部將藉「教育衛生會議」與教育部討論，希望生育議題融入教育體系中。

另，吳昭軍說，坊間流傳各式訊息，以基於女性創業、個人身體美學等理由，鼓勵年輕人凍卵，甚至要求國家編列預算補助，但經衛福部了解，全球沒有一個國家動用國家資源，幫助女性凍卵，且高齡產婦有各式健康風險，新鮮的卵一定比凍過的卵健康，呼籲民眾應該在適婚年齡進行生育規劃。

「生育小孩是很浪漫的事，因為孩子繼承了自己與愛人的面貌。」台師大學生林筑瑩表示，年輕世代流傳「不婚不生、快樂一生」的說法，其實只是來自對於生育的恐懼，若及早把生育規劃在人生藍圖中，就不會這麼害怕，人生不是單選題，職涯與生育未必只能二選一，若能及早規劃，才能因應非預期懷孕等變化，也不會錯過適合生育的年齡。

板橋高中學生胡寧芮指出，高中生很難想到生育規劃，家長、老師總是告訴學生要衝刺學業、發展職涯，自己雖然知道婚姻、生育是重要的事，卻時常不知所措，有了合適的資訊來源，才不會那麼擔心，能在婚姻、學業、愛情中取得平衡。

台師大學生林筑瑩表示，年輕世代流傳「不婚不生、快樂一生」的說法，其實只是來自對於生育的恐懼，若及早把生育規劃在人生藍圖中，就不會這麼害怕。記者林琮恩／攝影
台師大學生林筑瑩表示，年輕世代流傳「不婚不生、快樂一生」的說法，其實只是來自對於生育的恐懼，若及早把生育規劃在人生藍圖中，就不會這麼害怕。記者林琮恩／攝影

生育 職涯

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