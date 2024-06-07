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綠島訂船網站遭駭未恢復 恐影響端午連假搭船秩序

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
營運台東到蘭嶼和綠島船班電子商務網站「船遊網」日前遭駭客入侵並勒索，導致網站至今無法運作，恐遺失訂票紀錄，綠島鄉旅宿業者憂心影響端午連假遊客登船。記者尤聰光／攝影
營運台東到蘭嶼和綠島船班電子商務網站「船遊網」日前遭駭客入侵並勒索，導致網站至今無法運作，恐遺失訂票紀錄，綠島鄉旅宿業者憂心影響端午連假遊客登船。記者尤聰光／攝影

營運台東到蘭嶼綠島船班電子商務網站「船遊網」日前遭駭客入侵並勒索，導致網站至今無法運作，恐遺失訂票紀錄，綠島鄉旅宿業者憂心影響端午連假遊客登船。業者目前還在找解決方案。

負責團客的旅行社表示，因都有留資料，只是多了再用電話確認船位的手續，但是散客和鄉民，必需留訂票截圖，萬一沒留下記錄，可能會發生有訂位卻找不到的情況，容易發生糾紛，建議出發前先用電話向船公司再確認。

明天開始就是端午連假，不過，己經有不少遊客避開高峰，提前搭船要到綠島和蘭嶼遊玩，只是大部份的人都是先透過船遊網訂票付費，現在卻因為網站無法使用，只能用截圖方式確認船位，再付一次錢現場買票，之後再跟網站辦理退費，程序回到最原始過程，還是讓大家感到不方便。

打開船遊網，網站完全無法進入，這種情況從上星期日就出現，原來是網站遭到駭客入侵勒索，管理網站人員努力卻無法排除，目前還在找解決方案，只是綠島和蘭嶼鄉民以及遊客，幾乎都是透過網站訂位，加上端午連假人潮多，鄉民都擔心到時港區窗口會大亂。

常搭船的離島鄉民則是很無奈表示，這替情況還是第一次發生，希望網站如果修復後，加強防火牆功能，以免類似意外再出現，增加往返外島的困擾。

據了解，這個月2日船遊網遭駭客入侵，並欲勒索7百萬元，致網站系統至今尚未修復，目前船遊網業者已要求網管公司趕工重製新網站，另通知代客訂票的民宿業者重新提供名單資料，而旅行社均直接向船公司訂票，無透過網站平台，較無影響。

營運台東到蘭嶼和綠島船班電子商務網站「船遊網」日前遭駭客入侵並勒索，導致網站至今無法運作，恐遺失訂票紀錄，綠島鄉旅宿業者憂心影響端午連假遊客登船。記者尤聰光／攝影
營運台東到蘭嶼和綠島船班電子商務網站「船遊網」日前遭駭客入侵並勒索，導致網站至今無法運作，恐遺失訂票紀錄，綠島鄉旅宿業者憂心影響端午連假遊客登船。記者尤聰光／攝影

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