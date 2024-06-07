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壯年男約砲國外網友慘染M痘 半夜痛到難以入睡

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
M痘（猴痘）疫苗完整接種2劑後，對M痘保護力可高達9成。本報資料照片
M痘（猴痘）疫苗完整接種2劑後，對M痘保護力可高達9成。本報資料照片

M痘（猴痘）潛伏期長達21天，部分個案在症狀出現前幾天就有傳播力。一名40多歲男子阿華，未接種過M痘疫苗，5月中旬透過交友軟體認識外國網友，並發生不安全性行為，並在5月下旬出現水泡、發燒及紅疹等症狀，疼痛到晚上難以入睡，5月底經就醫採檢通報確診為M痘。

疾管署發言人曾淑慧表示，全球M痘疫情仍持續流行，預防M痘最有效的方法為接種疫苗，完整接種2劑疫苗後可獲得9成保護力，若接種1劑約有4成至8成。我國今年累計10例病例，分別為7例本土及3例境外，北、中、南及東部均有本土M痘病例，顯示社區仍有M痘傳播風險。自從前年將M痘列為第二類法定傳染病後，截至6月2日累計369例病例（347例本土及22例境外移入）。

我國提供M痘疫苗公費接種對象，包括：近1年有多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等風險性行為者；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等。

截至6月2日已有7萬8520人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬1280人；仍有約2萬7240人僅接種第一劑疫苗。目前全國共167家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢，部分院所亦有提供社區外展服務及夜間、假日門診服務，可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

依據世界衛生組織監測資料，M痘平均每月平新增800多例，其中美洲區約400餘例，歐洲、西太平洋及非洲區平均100餘例、東南亞區30餘例；鄰近國家中，中國大陸、泰國及越南等疫情持續，澳洲及香港近期疫情有上升趨勢，日本、新加坡及印尼亦有零星病例。另近期非洲剛果民主共和國疫情較去年同期上升，且多屬I型病毒，與全球流行型別（IIb型）不同，需多加留意。

曾淑慧提醒，現在國際旅遊頻繁，端午連假及暑假假期將至，社交活動機會大增，提醒民眾注意個人防護，除避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，符合疫苗接種條件之民眾，也應儘速完成2劑疫苗接種，提升自我防護力，也保護他人。

疫情 疫苗 風險

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