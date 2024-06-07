未來1周全台雨彈突襲 端午連假大雨炸中南部、金馬注意霧擾航班

未來1周受到鋒面在附近和低壓帶、水氣比較多的狀態，中央氣象署預報員林伯東表示，台灣附近都是不穩定、容易下雨的天氣。對流發展比較強的區域主要在台灣東半部，另外在南海到廣東海面也有零星的對流正在發展當中，相較目前台灣上空沒有明顯對流發展。

林伯東表示，台灣附近雲層還是比較多，有低雲在台灣附近，台灣上空仍是滿多雲的。另外，宜花交界正在下雨，有比較強的回波，對流比較強，目前有發布大雨特報，降雨還在持續當中。

今天天氣部分，林伯東表示，主要降雨偏向午後山區，另外東半部地區一整天不定時下雨。晚上之後整體降雨會趨緩，還是有一些零星降雨。

今天雖然沒有明顯的系統，台灣整體還是在比較大的低壓帶之內。明天起為期3天的端午連假，林伯東表示，明天更偏向南風，中南部容易會有明顯降雨。周日、下周一台灣北部海面有一道鋒面逐漸接近，天氣轉為更不穩定一些。下周二之後鋒面逐漸北抬，但台灣附近轉為西南風狀態，所以迎風面的中南部天氣比較不穩定。

未來1周天氣趨勢，他說，今天受到低壓帶影響，一整天各地不定時降雨，但是整個西半部地區和花東地區會更偏向午後降雨，宜花降雨預估持續到午後。明天低壓帶持續影響，沒有太大改變，但水氣偏少一點，大雨區域偏向在山區發生。周日、下周一因為鋒面比較近，加上西南風影響，水氣增多，各地一整天不定時降雨，金門馬祖也轉為降雨天氣。

林伯東表示，到了下周一至周四，鋒面北抬一些，但西南風比較強，各地會降雨，尤其迎風面的中南部地區降雨時間更長一些，甚至會有大雨發生機會；其他地區整天也不定時降雨。另外，受到西南風影響，背風側北部、花東會有沉降，溫度會比較高，迎風面的中南部地區會是炎熱的天氣。連假期間金馬容易有霧，注意航班資訊。