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雙鐵今將迎端午疏運高峰 賴清德籲民眾多使用大眾運輸

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
賴清德總統今天上午到台北車站視察疏運計畫，要求相關單位掌握供需、確保安全。記者周湘芸／攝影
賴清德總統今天上午到台北車站視察疏運計畫，要求相關單位掌握供需、確保安全。記者周湘芸／攝影

端午連假明天開始，今天傍晚預計將陸續出現返鄉人潮。賴清德總統今天上午到台北車站視察疏運計畫，要求相關單位掌握供需、確保安全，並鼓勵民眾多使用大眾運輸。

台鐵公司預估此次疏運單日最高80.5萬人，較去年同期增加2成；台灣高鐵公司也說，今天截至上午8點已有48.9萬人次訂位，占總座位85.4%，預估今天會是高峰。

賴清德總統表示，明天起連假將帶來一波車潮及人潮，交通部要謹慎因應，旅運疏導上做詳細規畫，包括雙鐵加開班次，高公局也做相關應變，包括匝道管制、高乘載、開放路肩及差別費率，都是希望提供足夠座位、順暢道路給國人使用，目前看起來供需掌握得很好，請各單位隨時掌握調整。

賴總統也說，安全工作也很重要，雙鐵假期前都有安檢維護，是負責任作法，在人潮、車潮多時也要注意，提供安全服務是不可取代，一定要隨時掌握。他也感謝交通單位、國軍及警察假期間的奉獻，另鼓勵民眾多使用大眾運輸。

交通部長李孟諺指出，這次連假呼籲民眾優先選擇大眾運輸，尤其是台鐵、高鐵都有增加班次提升運量，去年曾發生高鐵自由座大排長龍情況，這次雙鐵特別因應合作，一有類似狀況，台鐵會加開台中烏日到台北加班車紓解人潮，也商請台北捷運加班接駁。除了鐵路外，國道客運也有85折優惠，航空、海運也都有增加運量滿足運輸。

台鐵公司董事長杜微表示，今年端午疏運期共有5天，今天是返鄉中長途尖峰，明後天是出遊的中短途為主，下周一收假日是返工中長途為主。今年預估全線5天平均疏運73.5萬人次，單日最高80.5萬人，較去年端午節增加20%運量。另預估今天加上通勤，西部幹線會有74萬人次，收假日東線也會有一波高峰。

杜微說，台鐵此次連假共加開106列次，較去年增加3430個座位、約88萬人，疏運運能比平日增加6.1%，其中又以東線最多。另也用既有AI技術加強疏運、規畫適合的加班車跟班表、提供列車動態跟轉乘資訊。

高鐵公司董事長江耀宗表示，端午疏運期間單日最大量為下周一31.2萬人次，單向為同日北上18.6萬人次，5天總運量約127萬人次，預估今天跟下周一都是高峰。此次共加開112班次、共開行881班次，今天跟下周一分別開行192、196班次，另有開放2到8節自由座車廂，今天截至上午8點統計已有48.9萬人次訂位，占對號總座位85.4%。

江耀宗也說，此次自由座會依據現場狀況管控上車人數，並提供管控號誌，綠燈為人潮正常；黃燈將實施月台管制，預估等待30分鐘；紅色為匝門管制，預估等待至少等1小時，會視現場需求加開加班車。

加班 台鐵 高鐵

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