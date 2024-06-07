未來1周溼答答 端午連假雷雨炸中南部 滯留鋒擺盪北部時有雨

各地天氣不穩定，明起3天端午節連續假期，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今明兩天台灣位於較不穩定的低壓環境內，及偏南至西南風挾水氣影響；午後受熱力作用影響，各地山區有熱對流發展帶來短暫雷陣雨機會，時而伴隨較大雨勢及閃電雷鳴或瞬間強陣風可能。

而這樣的熱對流降雨，林孝儒表示，到晚間都會趨緩下來，不過，由於環境風向的轉變，迎風面的中南部早晚仍不定時有些短暫陣雨機會，尤其沿海至近海平地地區，各山區日雨量是有機會接近或達單點大雨可能，前往山區活動多加留意。

氣溫方面，他說，為逐日回升趨勢，感受較悶熱，預測各地低溫約21-24度，北部至東北部高溫約27-30度，中南部及花東地區高溫約29-33度。

林孝儒表示，周日至下周四將有一道鋒面滯留於北部海面擺盪，鋒面南下有限，基本上鋒面本身不太有顯著的降雨影響，但導致鋒前西南風增強亦會帶來較多水氣，整體大氣環境是不穩定的。

尤其轉為迎風面的中南部地區，林孝儒表示，將為整日不定時有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，除了午後熱對流雷陣雨以外，早晚也有機會受西南風及海陸風交互作用而有短暫陣雨影響。而各地午後也都有機會受熱對流發展，有短暫陣雨或雷雨機會，尤其山區降雨更為顯著。

另外，林孝儒表示，周日晚間至下周一期間，由於鋒面相對最為靠近，亦不排除受鋒前雲系影響，北部時有短暫陣雨。

接下來至下周的天氣不太穩定，林孝儒表示，尤其午後容易伴隨較大雨勢、雷擊或強陣風，安排端午假期或山區活動留意天氣變化。

而下周中後期的天氣，林孝儒表示，隨著副熱帶高壓逐漸往南海延伸，鋒面雖有北抬遠離台灣趨勢，不過台灣附近就會持續維持西南風或增強的環境，屆時迎風中南部的降雨趨勢仍是偏多，持續觀察。