快訊

遭蔡阿嘎開除！ Dcard網友爆料：蘿拉把多個同業朋友惹毛

不走低價、挑戰電信三雄 這家「個資守門人」兩原因攻台

降息前兆？拜登狂做球給鮑爾 網預言：6月會降一碼

台灣觀光拓展北美市場 瞄準洛杉磯旅遊業者

中央社／ 洛杉磯6日專電

交通部觀光署5日在洛杉磯舉行台灣觀光推廣會，吸引近百家洛杉磯旅遊業者參與；會中展示全新台灣觀光品牌3.0，帶來沉浸式的台灣體驗。

觀光署結合地方政府、旅行業者、航空公司2日起赴美國西雅圖、洛杉磯、舊金山舉行台灣觀光推廣會，持續拓展北美市場。根據觀光署日前發表數據，去年美國來台旅客超過52萬人次，排名全球第4。

觀光署長周永暉5日在洛杉磯的推廣會上，向在地業者介紹台灣的旅遊資源、文化底蘊和服務資訊， 展示全新的台灣觀光品牌3.0版（TAIWAN–Waves ofWonder），宣傳「親山、親海、樂環島」行銷主軸。

周永暉強調，今年及明年是台灣環島旅遊年，結合多項觀光重點的推展，將強化台灣觀光人才培訓和數位化能量，提升台灣在全球觀光產業的能見度。

觀光署帶來各項沉浸式體驗，讓美國旅遊業者更加認識台灣，包括國際級紙雕大師洪新富的生態摺紙互動、彩繪大師曾炎輝的絹扇繪製教學、宜蘭製茶老店鹿苑茶莊的茶辦桌體驗。

現場將近100家洛杉磯旅遊業者參與，洽談合作商機。觀光署新聞稿指出，4月花蓮地震之後，台灣在短時間迅速恢復，展現政府與業者合作成果，未來將一同以生態、部落旅遊的趨勢向世界接軌。

洛杉磯 美國 觀光署

延伸閱讀

觀光業規模 拚四年達兆元

福建踩線團今晚宣布延期！賴政府不解除6月禁團令 業者嘆：最後苦了我們

【即時短評】赴陸禁團令變「舊團可出發」是在懲罰好學生？

6月後可組團赴陸約1千團 周永暉：數字也可能低估

相關新聞

未來1周溼答答 端午連假雷雨炸中南部 滯留鋒擺盪北部時有雨

各地天氣不穩定，明起3天端午節連續假期，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今明兩天台灣位於較不穩定的低壓環境內，及偏南至...

端午連假降雨熱區曝 粉專指這一帶雨勢最劇烈

今、明兩天低壓帶影響，中央氣象署說，今天各地及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖為陰時多雲，中南部、東南部地區及午後其...

香蕉也能進冰箱保存！5步驟包上保鮮膜 「放1個月也不會壞」

香蕉不僅香甜美味，而且還有價格實惠，營養價值高等等的優點。許多健身的人，也喜歡靠吃香蕉來補充熱量。如果說有什麼缺點，那就是香蕉的保存期限相對沒那麼長。曾有十年蔬果販售經驗的日本網紅「青髪のテツ」，近來就在日本媒體「YAHOO！新聞」裡，分享能延長香蕉保存期限的辦法。

嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

明起為期3天端午節連續假期，今天清晨西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，氣象署發布濃霧特報，嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象。

全球首例H5N2致死 醫：關注傳染力高不高

墨西哥出現全球首例禽流感Ｈ５Ｎ２人類感染個案，也為首例死亡個案。國內感染症專家認為，此案關注重點並非禽流感是否會傳染給人...

北醫：國人體內塑化劑濃度 高歐美7倍

國衛院與台北醫學大學營養學院食品安全學系合作研究發現，國人體內塑化劑濃度含量高於許多先進國家二到七倍，食安專家表示，外食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。