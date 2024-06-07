台灣觀光拓展北美市場 瞄準洛杉磯旅遊業者

交通部觀光署5日在洛杉磯舉行台灣觀光推廣會，吸引近百家洛杉磯旅遊業者參與；會中展示全新台灣觀光品牌3.0，帶來沉浸式的台灣體驗。

觀光署結合地方政府、旅行業者、航空公司2日起赴美國西雅圖、洛杉磯、舊金山舉行台灣觀光推廣會，持續拓展北美市場。根據觀光署日前發表數據，去年美國來台旅客超過52萬人次，排名全球第4。

觀光署長周永暉5日在洛杉磯的推廣會上，向在地業者介紹台灣的旅遊資源、文化底蘊和服務資訊， 展示全新的台灣觀光品牌3.0版（TAIWAN–Waves ofWonder），宣傳「親山、親海、樂環島」行銷主軸。

周永暉強調，今年及明年是台灣環島旅遊年，結合多項觀光重點的推展，將強化台灣觀光人才培訓和數位化能量，提升台灣在全球觀光產業的能見度。

觀光署帶來各項沉浸式體驗，讓美國旅遊業者更加認識台灣，包括國際級紙雕大師洪新富的生態摺紙互動、彩繪大師曾炎輝的絹扇繪製教學、宜蘭製茶老店鹿苑茶莊的茶辦桌體驗。

現場將近100家洛杉磯旅遊業者參與，洽談合作商機。觀光署新聞稿指出，4月花蓮地震之後，台灣在短時間迅速恢復，展現政府與業者合作成果，未來將一同以生態、部落旅遊的趨勢向世界接軌。