梅雨季整體雨量恐不理想？ 鄭明典：豪雨機率相當偏低

今年梅雨季的整體雨量多或少？前中央氣象局長鄭明典在臉書以「高層青藏反氣旋」說明。「青藏反氣旋」又稱為「南亞高壓」，他表示，是夏季北半球很顯著的大尺度天氣系統，成因是青藏高原暖季日照產生的熱源。青藏反氣旋的季節變化，在梅雨季常被作為台灣豪雨預報的指標之一。

鄭明典說，在梅雨季前期，青藏反氣旋中心由南海移入中南半島上空。當它的中心移動到北緯20度左右，也就是現在的位置，是台灣梅雨季最容易出現豪雨的時段。

「但是今年低層北方系統偏強，台灣附近幾乎不見梅雨鋒面滯留」，鄭明典表示，中低層的西南季風也偏弱；所以高層雖然到位，豪雨的機率還是相當偏低，這可能影響今年梅雨季的整體雨量。

中央氣象署日前發布季長期天氣展望，6月至8月降雨預報，模式預報台灣副熱帶高壓增強，預測未來一季台灣降雨正常至偏少。