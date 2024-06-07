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嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天低壓帶影響，環境轉為不穩定，降雨機率高，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中南部、東南部地區及午後其他地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今天低壓帶影響，環境轉為不穩定，降雨機率高，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中南部、東南部地區及午後其他地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

今天清晨西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，氣象署發布濃霧特報，嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象署表示，今天低壓帶影響，環境轉為不穩定，降雨機率高，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中南部、東南部地區及午後其他地區有局部大雨發生的機率，前往山區活動慎防坍方及落石，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，清晨各地低溫約22至25度，北台灣高溫27、28度，其他地區29至31度，降雨時感受上舒適，雨停的空檔稍微悶熱。此外，上午馬祖有較強陣風。馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，留意航班資訊。

明天開始為期3天端午連假，氣象署表示，明天低壓帶影響，水氣偏多，環境轉為偏南風，迎風面的南部及東南部整天不定時有局部短暫陣雨甚至雷雨，並且有局部大雨發生的機率，其他地區大致為多雲，午後熱力作用下，有局部短暫雷陣雨，尤其各地山區有局部大雨發生的機率。

周日至下周四鋒面位於台灣北部海面，氣象署表示，台灣處於鋒前偏西南風的環境，大氣潮濕溫暖，周日至下周一中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，下周二至周四西南風稍增強，降雨集中在迎風面的中南部地區，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；雨勢方面在周日至下周四，中南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，在沿海地區活動，留意海上發展的強對流移入，可能伴隨瞬間雷擊及強陣風，前往山區也慎防坍方及落石，溪谷遊憩留意溪水暴漲。

今晚至下周一金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，端午假期往返離島請留意航班資訊。

氣象署表示，14日至16日鋒面持續滯留於台灣北部海面附近，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後有局部短暫雷陣雨，注意中南部地區及午後其他各地山區有局部大雨發生的機率；留意西南風帶來充沛水氣，不過其位置、強度仍有不確定性，須持續觀察。

未來幾天水氣偏多加上鋒面較近，屬於容易下雨的天氣，氣象署表示，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

今天低壓帶影響，環境轉為不穩定，降雨機率高，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中南部、東南部地區及午後其他地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今天低壓帶影響，環境轉為不穩定，降雨機率高，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中南部、東南部地區及午後其他地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

氣象署 雷雨 馬祖

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