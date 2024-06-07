全台暫置垃圾 2036年才能去化

台灣垃圾問題未解，許多縣市深陷「垃圾山危機」，由於各焚化爐整改，一般廢棄物暫存量已從2018年的21萬公噸，增至去年的84萬公噸，環境部表示，暫置垃圾預估要2036年才能全數去化。

環境部長彭啓明表示，將透過推動資源循環概念、協助各地方焚化爐設施整備等，並於年底前提出「資源循環促進法」草案，逐步達到零廢棄願景。

由於環境部升格前、2018年起，協助地方縣市興建的大型垃圾焚化廠完工後，事業員工生活垃圾與非例行性大型活動垃圾等，皆納入一般廢棄物中，使家戶垃圾焚化處理量逐年增長。據統計，一般廢棄物妥善處理率自2015年的100%，下降至2023年的93%。

彭啓明昨於立法院衛環委員會備詢時指出，一般廢棄物數量大增，是因國人近年網購和外食、外送增加，導致外包裝等廢棄物大幅增加，加上紙錢和大型活動廢棄物也被納入所致。

彭指出，全國有24座焚化爐正升級整備維持效能中，預計每年可處理廢棄物總量能約650萬公噸；加上正在興建的5座焚化爐，預計2027年，29廠的總處理量能可達每年700萬公噸，最快2036年才可完全去化。

不過，立委邱鎮軍說，環境部應拿出魄力讓各縣市興建焚化爐，處理轄區內垃圾；立委葉元之也說，明年八里焚化爐整改，無法處理垃圾，一天1200公噸的處理量能將停止2個月，若要委託其他縣市協助，中央不能同時讓全台許多焚化爐同時整改。

至於固體再生燃料（SRF），環境部今年3月22日修正「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，針對製造廠料源管制加強規範。彭啓明表示，近期將提出SRF的總體檢報告，並進行產業輔導，以建構SRF轉廢為能良好的產業環境。

立委林淑芬提醒，既然要以SRF取代部分燃煤，環境部就要拿出監測和管制辦法，展現「擰毛巾擰出更乾淨空氣」的誠意，維護民眾健康。