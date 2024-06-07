強化桃園沿海醫療量能 地方建議觀音大坡腳設醫療院所

桃園沿海地區工業區、廠房多，近年又面臨航空城計畫大興土木，工作人口激增，急診醫療仰賴部桃新屋分院，但是該分院擴建進度緩慢，地方另建議觀音大坡腳能設置醫療院所、急診室等。桃園市衛生局回應，此案還在初步討論尚不確定興建，現階段持續以巡迴及遠距醫療方式，強化服務沿海地區。

桃園市新屋區人口逾4.9萬人，沿海地區還包含大園、觀音等區，急診、就診以衛福部桃園醫院新屋分院為主，不過醫療量能隨著沿海逐年發展，越顯不足。

市議員陳睿生說，部桃新屋分院現有科別多屬於復健及老人相關，且偶爾也會出現單人病房不足情況，當然希望盡速擴建改善，增加醫療資源。

立委涂權吉提到，若觀音大坡腳地區要興建的長照機構旁，能再興建一處急診醫療院所，可望讓沿海有更完善的救治空間。

桃園市衛生局指出，大坡腳長照機構為衛福部桃園醫院申請籌設，今年7月底前將完成細部設計變更，明年3月17日前取得建照，預計2027年落成啟用，可提供一般失能者84床、管路及長期臥床者116床。涂權吉5月已邀集衛福部相關單位評估在當地設置醫療院所可行性，目前還在初步討論階段。

衛生局也說明，沿海地區急診主要仰賴部桃新屋分院急診室，還有巡迴及遠距醫療方式提供一般門診，觀音衛生所也有固定的牙科及健康E管家設置據點，服務民眾。