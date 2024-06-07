聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化桃園沿海醫療量能 地方建議觀音大坡腳設醫療院所

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園沿海工業區、廠房多，近年又面臨航空城計畫大興土木，工作人口激增，更凸顯當地醫療量能不足窘境。記者翁唯真／攝影
桃園沿海工業區、廠房多，近年又面臨航空城計畫大興土木，工作人口激增，更凸顯當地醫療量能不足窘境。記者翁唯真／攝影

桃園沿海地區工業區、廠房多，近年又面臨航空城計畫大興土木，工作人口激增，急診醫療仰賴部桃新屋分院，但是該分院擴建進度緩慢，地方另建議觀音大坡腳能設置醫療院所、急診室等。桃園市衛生局回應，此案還在初步討論尚不確定興建，現階段持續以巡迴及遠距醫療方式，強化服務沿海地區。

桃園市新屋區人口逾4.9萬人，沿海地區還包含大園、觀音等區，急診、就診以衛福部桃園醫院新屋分院為主，不過醫療量能隨著沿海逐年發展，越顯不足。

市議員陳睿生說，部桃新屋分院現有科別多屬於復健及老人相關，且偶爾也會出現單人病房不足情況，當然希望盡速擴建改善，增加醫療資源。

立委涂權吉提到，若觀音大坡腳地區要興建的長照機構旁，能再興建一處急診醫療院所，可望讓沿海有更完善的救治空間。

桃園市衛生局指出，大坡腳長照機構為衛福部桃園醫院申請籌設，今年7月底前將完成細部設計變更，明年3月17日前取得建照，預計2027年落成啟用，可提供一般失能者84床、管路及長期臥床者116床。涂權吉5月已邀集衛福部相關單位評估在當地設置醫療院所可行性，目前還在初步討論階段。

衛生局也說明，沿海地區急診主要仰賴部桃新屋分院急診室，還有巡迴及遠距醫療方式提供一般門診，觀音衛生所也有固定的牙科及健康E管家設置據點，服務民眾。

桃園 衛生局 部桃

延伸閱讀

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

部桃新屋分院擴建5年未動工 民代憂緊急醫療量能不足

部桃醫院新屋分院擴建案遭批「5年看不到影子」 院方解釋原因

國會改革後被點名罷免 黃建賓回應：認真做事

相關新聞

全台暫置垃圾 2036年才能去化

台灣垃圾問題未解，許多縣市深陷「垃圾山危機」，由於各焚化爐整改，一般廢棄物暫存量已從2018年的21萬公噸，增至去年的8...

深夜23時51分花蓮近海地震規模4.6 最大震度3級

昨天深夜11時51分，花蓮發生有感地震，震央在花蓮縣政府北北東方21.8公里，位於花蓮縣近海，規模4.6地震，地震深度36公里。

強化桃園沿海醫療量能 地方建議觀音大坡腳設醫療院所

桃園沿海地區工業區、廠房多，近年又面臨航空城計畫大興土木，工作人口激增，急診醫療仰賴部桃新屋分院，但是該分院擴建進度緩慢...

等5年沒動工 部桃新屋分院擴建挨批

衛福部桃園醫院新屋分院位於桃園沿海地區，當地長者就醫需求大，部桃有鑒於病床數緊繃及醫療資源匱乏，5年前啟動擴建計畫要建第...

健康主題館／家人失智 你準備好了嗎

當家人失智，家庭成員莫不將焦點擺在失智者身上，卻很容易忽略主要照顧者的身心健康。深耕長照領域的長照諮商心理師林其薇表示，...

空腹脹氣藏危機 7招保腸道健康

你有餐後脹氣的毛病嗎？吃飽飯後明顯感覺到腹脹，可能是吞入太多空氣或食物難消化，或是腸胃疾病產生氣體。不過，有時候明明沒吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。