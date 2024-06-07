等5年沒動工 部桃新屋分院擴建挨批

衛福部桃園醫院新屋分院位於桃園沿海地區，當地長者就醫需求大，部桃有鑒於病床數緊繃及醫療資源匱乏，5年前啟動擴建計畫要建第二醫療大樓，但5年過去了，卻遲未動工，引發地方關切。立委涂權吉直言2次總統選舉期間都說要蓋，但「到現在連個影子都沒看見」，批評實在太離譜。

桃園市衛生局指出，衛福部部立桃園醫院因總體長期營運規畫，加上新屋分院位偏遠地區，羅致人才困難，已申請展延原則同意函期限程序中。部桃則說明，建醫院程序多，未有延宕狀況。

部桃新屋分院是桃園沿海重要的地區醫院之一，現有157床急性一般病床及14個科別。由於沿海居民以長者居多，現有科別著重在復健及老人疾病相關，院方有鑒於現有病床與手術房已快無法支應，及醫院長久經營規畫著想，5年前規畫推動興建第二醫療大樓，目標提升急重症量能。

不過，沿海地區期盼的第二醫療大樓迄今仍未動工，立委涂權吉說，2019年尋求連任的蔡英文總統曾說「新屋分院擴建案已核准，馬上就要動工」，一直到去年總統選舉，競選總統的賴清德到訪桃園時，也跟地方說新屋分院要再擴建一棟醫療大樓。

「大家選舉期間都說要蓋，現在連個影子都看不到。」涂權吉表示，經費明明已預留，卻一再停頓無消無息，5年來都沒有進度真的太離譜，自己會持續監督，也希望相關單位能盡速作業。

部桃指出，新屋分院新建第二醫療大樓將設置地上9層、地下2層建築，將提供300床的一般病床、8間中型手術室及15床的加護病床。未來將多了婦產科、眼科、整形外科、牙醫一般科等4科。該計畫工程總經費原初估30億，後經細算近26億，其經費由院方自籌與爭取行政院公共建設預算補助。

部桃新屋分院第二醫療大樓基地位於新福路及三民路交叉口，土地於2022年底取得，面積180公頃。部桃強調，2年前取得土地所有權，第二醫療大樓細部設計去年經討論，送到衛福部審查，並未延宕。