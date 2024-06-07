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全球首例H5N2致死 醫：關注傳染力高不高
墨西哥出現全球首例禽流感Ｈ５Ｎ２人類感染個案，也為首例死亡個案。國內感染症專家認為，此案關注重點並非禽流感是否會傳染給人類，而是傳染力高不高，也有人認為此疫情目前對我國威脅小，但需密切觀察後續報告，以利進行更多的判斷。
新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，禽流感跨物種感染並非首次，過往就有從養雞場人員身上驗出Ｈ５Ｎ１抗體，此次事件代表Ｈ５Ｎ２可以跨物種感染，但關注重點並非禽流感是否會傳染給人類，而是「傳染力高不高」，因跨物種傳染的疾病嚴重度、死亡率較同物種傳染較高，但如果傳染力也高，恐會如新冠病毒一樣，造成全球七億人感染的大流行威脅。
黃建賢說，如是傳染力不高的偶發事件，只要嚴格隔離接觸者，該病毒就不會再傳播，但此次事件感染源尚不明朗，若是病毒原先宿主為禽鳥或動物已離開周邊環境，病毒就有可能散布。
中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，此次跨物種感染代表Ｈ５Ｎ２病毒演化已開始適應人類，目前個案僅一例且墨西哥距離遙遠，不會有候鳥經過，對我國威脅不大，後續仍要等世衛組織更多的調查出爐才可判斷。
長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成說，雞場偶爾監測到Ｈ５Ｎ１，也發生零星跨物種感染案例，Ｈ５Ｎ２型別確實是第一次，但現在對台威脅不大。
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