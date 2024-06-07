醫院工會：衛福部護病比失真

新冠疫情後護理人力缺口擴大，導致醫院出現關床潮。立法委員、醫院工會昨均指出，護理師離職是進行式，衛福部雖啟動護理人力整備計畫，但只給予夜班獎勵津貼，反而加劇醫院內部排班、分工難度，衛福部不該美化數字、粉飾太平。

立法委員洪孟楷表示，自己選區醫院也出現關床潮，影響民眾就醫權利；衛福部公告三班護病比是「全院」的平均數字，無法反映院內各病房護理人力配置情形。他認為，應改以「病房」為基礎公告護病比，避免數據失真、無法解決護理血汗處境，衛福部不該美化數字、粉飾太平。

成大醫院企業工會理事長蔡婷婷說，該院護理師離職率仍在提升，衛福部六月初公告各醫院三班護病比，該院三班護病比數字與實際狀況存在落差，既然衛福部已明定各醫院護病比、離職率及空床率作為政策評估指標，應確保數據真實可信。

台大醫院企業工會理事長楊心慧表示，夜班獎勵金四十億元施行後基層才發現加護病房在內特殊單位無法領取明確獎勵金額，呼籲建立定期、有效的協商機制，確保資訊暢通、納入基層意見。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，現階段希望先補足人力，在護病比正式入法前，各方案都會再討論。