北醫：國人體內塑化劑濃度 高歐美7倍

國衛院與台北醫學大學營養學院食品安全學系合作研究發現，國人體內塑化劑濃度含量高於許多先進國家二到七倍，食安專家表示，外食族應避免使用塑膠袋或紙碗裝熱湯，食物應去除包裹的保鮮膜再微波，避免暴露在過多的塑化劑環境中。

台北醫學大學食品安全系副教授廖凱威說，二○一一年國內發生塑化劑事件後，政府加強稽查食品添加物，該研究於二○一三至二○一六年，共蒐集年齡介於七至九十七歲全年齡的二千位民眾尿液，分析其中鄰苯二甲酸酯類塑化劑代謝物濃度。

研究發現，塑化劑代謝物濃度高於許多其他先進國家，其中鄰苯二甲酸酯類塑化劑DEHP，部分代謝物濃度甚至是美國、加拿大、德國的二到七倍。

廖凱威說，食安風險不只病原菌與急性毒，還包括塑化劑等內分泌干擾物質（EDCs），又稱為「環境荷爾蒙」，容易影響性荷爾蒙、甲狀腺素、胰島素等正常荷爾蒙作用，尤其是對生殖系統方面，例如降低睪丸功能、干擾月經周期、影響兒童生長發育、增加不孕與癌症風險。

塑化劑代謝所需時間不長、只要幾天，而與國衛院合作調查數據顯示，民眾日常暴露於塑化劑的情形非常普遍，如不沾鍋塗層磨損卻捨不得換，或經常使用塑膠袋和紙碗裝熱湯、食物包裹保鮮膜微波等。

紙類免洗餐具大部分都是複合材質，通常在紙漿外層加上防水、防油的塑膠膜及螢光增白劑等，這些外帶紙盒暗藏內分泌危機，食物溫度愈高，塑膠釋放有害物質的風險就愈高，建議民眾減少使用。

台北醫學大學營養學院院長謝榮鴻表示，全球有十分之一人口因食品汙染而罹病，而有超過二百種疾病是食物汙染所引起、有百分之四十的食因性疾病（食物中毒）發生在五歲以下兒童，可見食物汙染問題嚴重，但除了感染物、微生物、農藥外，民眾更應該重視內分泌干擾物質。

今天是「世界食品安全日」，如何減少暴露內分泌干擾物質？北醫大食安中心副主任蕭伊倫說，平時不使用有損傷的美耐皿餐具及不沾鍋塗層接觸食物，並減少使用低密度聚乙烯（LDPE）材質餐具盛裝熱食，也建議民眾自備環保餐具，正確使用與食材接觸的容器與廚具、減少環境負荷。