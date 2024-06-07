健康你我他／燉肉分裝冷凍 標記品味效期

小時候到鄉下親戚家玩，總會看到廚房的餐桌上有一個菜罩，有時菜罩裡放的是剛煮好的食物，有時則是不知何時吃剩的飯菜。兒時的我，以為菜罩是神奇的保護膜，只要有菜罩蓋住，就能讓飯菜永保新鮮美味。

長大後，我才明瞭細菌迅速滋長的溫度恰巧在攝氏20度至50度之間，台灣一年四季的均溫大抵落在攝氏22度左右，在這樣的室溫之下，蓋在菜罩裡的飯菜變質的機率極高。

我平常下廚時，盡量不煮太多份量的食物，若一次煮多了，待飯菜稍稍降溫後，我會立刻將多餘的用保鮮盒或食物保鮮夾鏈袋裝好，在飯菜仍有溫度下就直接冰進冰箱。若是一、兩天內會吃完的餐點，我會放在冷藏區；若是燉肉一類的料理，我會分裝後直接放冷凍庫，並標記日期，寫下一個月後到期的標記，提醒自己冷凍保鮮的品味效期，避免在冷凍區存放過久。

至於常溫食物，例如大夥在客廳看電視最常吃的餅乾零食，開封後就用夾鏈袋或密封罐裝好。我也會提醒大家，吃東西盡量不要把手伸進零食包裝抓取，畢竟手上除了濕氣，還有許多細菌。被手觸摸過的餅乾，若不是當下吃完，便很難維持原本新鮮的狀態。

不論是常溫食品或熟食，只要在一些小細節多加留意，便能大大降低食物變質的機率，保障全家人的健康。