聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／燉肉分裝冷凍 標記品味效期

聯合報／ 文／謝佩璇（台中市東區）
燉肉一類的料理，我會分裝後直接放冷凍庫，並標記日期。圖／謝佩璇提供
燉肉一類的料理，我會分裝後直接放冷凍庫，並標記日期。圖／謝佩璇提供

小時候到鄉下親戚家玩，總會看到廚房的餐桌上有一個菜罩，有時菜罩裡放的是剛煮好的食物，有時則是不知何時吃剩的飯菜。兒時的我，以為菜罩是神奇的保護膜，只要有菜罩蓋住，就能讓飯菜永保新鮮美味。

長大後，我才明瞭細菌迅速滋長的溫度恰巧在攝氏20度至50度之間，台灣一年四季的均溫大抵落在攝氏22度左右，在這樣的室溫之下，蓋在菜罩裡的飯菜變質的機率極高。

我平常下廚時，盡量不煮太多份量的食物，若一次煮多了，待飯菜稍稍降溫後，我會立刻將多餘的用保鮮盒或食物保鮮夾鏈袋裝好，在飯菜仍有溫度下就直接冰進冰箱。若是一、兩天內會吃完的餐點，我會放在冷藏區；若是燉肉一類的料理，我會分裝後直接放冷凍庫，並標記日期，寫下一個月後到期的標記，提醒自己冷凍保鮮的品味效期，避免在冷凍區存放過久。

至於常溫食物，例如大夥在客廳看電視最常吃的餅乾零食，開封後就用夾鏈袋或密封罐裝好。我也會提醒大家，吃東西盡量不要把手伸進零食包裝抓取，畢竟手上除了濕氣，還有許多細菌。被手觸摸過的餅乾，若不是當下吃完，便很難維持原本新鮮的狀態。

不論是常溫食品或熟食，只要在一些小細節多加留意，便能大大降低食物變質的機率，保障全家人的健康。

冰箱 零食 餅乾

延伸閱讀

來台灣買什麼？她見日遊客手提「3大袋戰利品」 網曝必買清單

生日吃「乖乖」、電腦擺「乖乖」 老字號食品廠前身竟是藥廠！

限時6天！全家便利商店百款冰飲零食「第2件5折」　指定商品單筆滿額享「好禮5選1」衛生紙、洗衣精都入列

好市多上架1款日本零食 老饕狂掃貨：冷凍、回烤都好吃

相關新聞

全台暫置垃圾 2036年才能去化

台灣垃圾問題未解，許多縣市深陷「垃圾山危機」，由於各焚化爐整改，一般廢棄物暫存量已從2018年的21萬公噸，增至去年的8...

深夜23時51分花蓮近海地震規模4.6 最大震度3級

昨天深夜11時51分，花蓮發生有感地震，震央在花蓮縣政府北北東方21.8公里，位於花蓮縣近海，規模4.6地震，地震深度36公里。

強化桃園沿海醫療量能 地方建議觀音大坡腳設醫療院所

桃園沿海地區工業區、廠房多，近年又面臨航空城計畫大興土木，工作人口激增，急診醫療仰賴部桃新屋分院，但是該分院擴建進度緩慢...

等5年沒動工 部桃新屋分院擴建挨批

衛福部桃園醫院新屋分院位於桃園沿海地區，當地長者就醫需求大，部桃有鑒於病床數緊繃及醫療資源匱乏，5年前啟動擴建計畫要建第...

健康主題館／家人失智 你準備好了嗎

當家人失智，家庭成員莫不將焦點擺在失智者身上，卻很容易忽略主要照顧者的身心健康。深耕長照領域的長照諮商心理師林其薇表示，...

空腹脹氣藏危機 7招保腸道健康

你有餐後脹氣的毛病嗎？吃飽飯後明顯感覺到腹脹，可能是吞入太多空氣或食物難消化，或是腸胃疾病產生氣體。不過，有時候明明沒吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。