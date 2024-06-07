空腹脹氣藏危機 7招保腸道健康

你有餐後脹氣的毛病嗎？吃飽飯後明顯感覺到腹脹，可能是吞入太多空氣或食物難消化，或是腸胃疾病產生氣體。不過，有時候明明沒吃什麼東西，空腹卻出現脹氣狀況，小心是「小腸菌叢過度增生」（ SIBO），醫師建議飲食及生活習慣應及早進行調整改善。

聯欣診所院長顏佐樺說，食物進入消化系統後，經過腸胃蠕動，小腸負責吸收營養、大腸吸收水分。而人的胃腸道一天大約產生0.5到2公升的空氣，會透過打嗝、放屁的方式，將氣體排出體外。

現代人工作壓力大，常有腸胃功能障礙症狀，在「小腸菌叢過度增生」下，會因為食物沒有完全消化，囤積在小腸而產生氣體，容易有脹氣、腹脹不舒服，甚至一直處於飽足感，導致食欲低落。

顏佐樺表示，脹氣是「小腸菌叢過度增生」主要症狀，經常性腹脹會直接影響食欲不振，面對美味也吃不下，有礙營養吸收。

常見脹氣4原因：

1.胃酸酵素不足：當胃酸、膽汁、酵素分泌不足，食物無法充分被消化，容易讓細菌進入小腸繁衍生長，引發小腸菌叢過度增生。

2.蠕動不良：腸胃蠕動功能不佳，食物及液體停留在腸道中，致使細菌生長，或小腸內的細菌無法清除，加劇小腸菌叢過度增生。

3.藥物及免疫力不佳：長期使用制酸劑、慢性疾病用藥，可能會影響胃酸、膽汁、酵素分泌；而免疫力下降易使腸道受感染，均可能導致產氣過多。

4.愛吃精緻糖、易脹氣食物：例如高油脂、高糖類及碳酸性飲料，會提供細菌生長的環境，增加小腸菌叢過度增生風險。

顏佐樺提到，可透過「乳果糖呼氣測試」檢測是否有小腸菌叢過度增生的情況，另藉由腸道菌相功能檢測找出腸道環境失衡的原因。除了健康檢查，腸道環境的保健，可以從日常飲食及生活習慣做起。