健康主題館／家人失智 你準備好了嗎

當家人失智，家庭成員莫不將焦點擺在失智者身上，卻很容易忽略主要照顧者的身心健康。深耕長照領域的長照諮商心理師林其薇表示，經常看見筋疲力盡的照顧者，三餐吃失智者的剩飯剩菜，長期睡眠不足，身心狀態甚至比失智者還糟，照顧者的心聲需要被重視。

「失智・時空記憶的旅人」粉絲團長期關注失智症家庭，將於6月29日與台北市諮商心理師公會聯合舉辦「其實我很在意—失智症照顧關係」講座，由林其薇擔任主講，藉由角色扮演，讓與會者體驗失智照顧關係，嘗試理解失智照顧關係內的苦樂，並學習關照身為照顧者的自己、同理失智家庭。

若是主要照顧者，可一起學習關照身為照顧者的自己；若為失智症家庭成員但非照顧者，學習分工合作、回應照顧者需求，以及如何表達關心而不造成照顧者壓力；相關工作者、社區支持團體，及關心失智症照顧關係的民眾，則學習貼近失智家庭的心。

心理師助案家 找到安定

長照諮商心理師林其薇。圖／林其薇提供

林其薇說，長照諮商心理師的工作很不一樣，服務場域不在諮商室而是走進個案家裡，通常長照服務找上心理師，表示情況已經失控，她首先會問照顧者：「每天什麼時間最混亂？」有些失智者的行為有其脈絡可循，她會選在最混亂的時間進入案家，陪他們在失控的照顧生活中，找到安定的方法。

她曾服務過一個老老照顧家庭，由先生照顧失智的太太，「先生原本是工程師，個性嚴謹，親自改裝居家空間，制定詳細的生活作息時間表，把太太照顧得無微不至。」就連喝水時間、次數，以及出門要走哪條路線較不容易曝曬都事先規畫好。

然而，失智者的時空是混亂的，當太太抗拒照表操課，衝突隨之爆發。在其他家庭成員的堅持下，先生申請長照服務，林其薇發現，原來先生最焦慮的是太太白天熟睡會錯過服藥時間，「許多照顧者都有類似擔憂，但其實有些藥物經詢問醫師，只要符合間隔時間，等睡醒再吃就好。」

照顧者 要懂得放過自己

林其薇認為，失智症家庭裡需要被關心的還有主要照顧者，周遭人應學習同理對方處境，多給予肯定。她遇過被家人押著求助的照顧者，單是傾聽與理解其無奈，就是莫大鼓勵，其實「照顧者也要放過自己」，上述案例的先生後來坦承憂鬱無助，「理想的照顧關係，是承認自己有期待，也要明白這些期待失智者無法達成。」

心理照護需求 要被看見

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰邀請民眾報名參加「其實我很在意—失智症照顧關係」講座，她表示，超高齡社會失智症人口大幅上升，失智者、專業人員與照護家屬之間必須要結成同盟，才能共同承擔這個巨大的責任，並提醒在陪伴失智者的過程中，除了生理健康照護外，心理照護也不容忽視，更重要的是，照顧者所承擔的壓力需要被看見、被了解、被釋放。希望藉由此次講座，呼籲台灣社會正視這個問題、開啟更多對話機會。