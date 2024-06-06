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馬桶刷用完怎處理 教你一方法不髒手

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己處裡馬桶刷的方式，並請教其他人，「刷完馬桶，馬桶刷還在滴水怎麼收？」情境示意圖。圖/ingimage
網友分享自己處裡馬桶刷的方式，並請教其他人，「刷完馬桶，馬桶刷還在滴水怎麼收？」情境示意圖。圖/ingimage

多數人想必同意浴室和廚房是家中最髒的2處，而浴室的馬桶更是榮登最髒處所第一名，為了自身清潔不染病菌，如何清潔馬桶和馬桶蓋是門大學問，還有刷完馬桶的刷子要如何保持清潔呢？有一位網友在Dcard PO影片和貼文分享自己處裡馬桶刷的方式，並請教其他人，「刷完馬桶，馬桶刷還在滴水怎麼收？」

從原PO上傳的影片中可見，有一位女子正在用白色的馬桶刷洗馬桶，刷完馬桶後先用紙巾把馬桶座和馬桶蓋上面的水珠擦拭乾淨，然後噴酒精消毒，接著用馬桶清潔液清潔馬桶刷無法清潔到的部位，最後重點來了，該女子把馬桶刷毛面朝下，用馬桶蓋夾住，讓刷子的殘水滴進馬桶，直到晾乾為止。原PO詢問其他人「你是不是每次刷完馬桶，看著還在滴水的馬桶刷都猶豫著，到底要不要把它吊掛起來？」

網友們在貼文下分享自己處理馬桶刷的方式，「好實用喔，有些人好像會用海棉菜瓜布直接下去刷馬桶，我是不敢，但感覺那樣更乾淨」、「敲一敲、甩一甩不就好了嗎，馬桶刷又不是多會吸水的東西」、「我都對著馬桶甩兩下」、「下面剛好有排水孔應該還好吧」、「我會放在垃圾桶裡面，上面鋪一張乾淨的餐巾紙，乾了再收」。也有人提出不同方式，「用有底座組那種馬桶刷呢？底座的水可以直接到馬桶，我完全不敢甩」。

一位網友則說他2年都沒用過馬桶刷，「我就是嫌棄馬桶刷，所以直接買潔X免刷洗浴室廁所清潔劑，入住到現在2年沒用過馬桶刷，根本不需要刷馬桶，等幾分鐘，髒污就溶解了，超乾淨。我記得黴菌好像也有用，之前懶得除霉直接倒下去溶解，有成功，溶完直接水沖一沖就好。缺點就是等它融的時候，漂白水味很重」。

還有人跑題的提問「我比較想知道兩手都戴手套的時候，怎麼取下來，而且兩隻都要是正面在外」。

馬桶

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